針對國票金「公公併」 董座張兆順首度回應認為現在並非好時機

立法院財委會今日舉行「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會，國票金控董事長張兆順在出席公聽會時指出，他有三大重點任務，就是「消除內耗、提升經營績效、加強公司治理」，國票金規模太小，不論被併或合併別人都屬必要。但他認為現在並非國票金談合併的好時機，應先讓自己變好變美。

至於何時才是國票金合併的時機，張兆順說，先前國票金被外界說是「爛蘋果」，更有金控（指第一金）被點名合併國票金之後股價甚至連跌三天，因此應先讓國票金體質變好，被點名合併國票金之後股票連漲七天，這才是好的時點。 他並要其他泛公股拭目以待：「到時候應該是來搶我們（國票金）！」

張兆順在發言時坦言，因為國票金問題才引出今日的會議，國票金原本是民營金控，規模很小，資本額336億，淨值451億元，另外還有拿60幾億投資樂天銀行，資金的確有限，但ROE領先公股，只是看獲利及EPS的確比不上公股金控。

張兆順指出，5月底公股拿到8席董事過半席次，若一時間用所有公股標準來檢視所有國票金的制度，首要檢討的是待遇，和績效掛勾，可以檢討。但若所有都用公股標準來檢討，張兆順表示，他曾經當過四家公股董事長，他要為泛公股銀行爭取權益，泛公股的待遇實在太低，現在國票金是民營金控，若瞬間因為董事過半，就要用全部公股標準來檢視，對員工真的不公平。

張兆順也指出，他當初受命來這裡時，就被告知要檢討薪酬，尤其國票金內耗嚴重，公司治理要加強，要減少內耗，加強公司治理、提升經營績效，這個任務是他的專長（指經常受命作為「救火隊」），所以才接手國票金。

張兆順也表示，國票金不只可以推公公併，也可以公民併，若民間願意出高價搶國票金，也是員工及股東的福利。