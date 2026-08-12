快訊

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

近9萬台、9款行動電源召回！恐自燃爆炸 2026年行充回收清單這裡看

T恤穿久領口變鬆 洗衣專家教「1招」救回來 晾衣服也有技巧

聽新聞
0:00 / 0:00

國票金董事長張兆順：不是併人就是被併 會讓國票金不再被叫爛蘋果

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國票金控董事長張兆順於立法院財委會回應泛公股整併議題。截圖自／立法院國會頻道
國票金控董事長張兆順於立法院財委會回應泛公股整併議題。截圖自／立法院國會頻道

國票金控（2889）董事長張兆順12日列席立法院財委會針對泛公股整併議題的公聽會，他表示，國票金本採民營方式經營，資本額和淨值規模較小，不是併購別人就是被別人併，他也說，首要目標是把公司經營與公司治理弄得美美的，不再是外界形容的「爛蘋果」，更要讓被點名併購方的「股票能連漲七天」。

張兆順於財委會指出，該公聽會主要是因為國票金的議題而衍生，國票金控原本為民營機構，資本與淨值規模較小，分別約336億和450億元，其中還有逾60億元用於投資純網銀，可用資金相對有限。在員工努力下，今年上半年換算全年ROE達11.5%，經營績效表現不俗，不過，對於官股取得過半董事席次後，各界以公股標準全面檢視，若只看獲利和EPS等數字，對於員工而言並不公平。

張兆順強調，國票金從民營轉為公股的檢視方式，是需要時間才能被檢視，但還有些問題需要被改善，例如「這家公司內耗很嚴重，公司治理要加強」，因此受命接任董事長的任務即是「減少內耗、加強公司治理，以及提升經營績效，這也是我的專長」。他也直言，國票金因為規模小，未來不是併購就是被人併，因此目前首要目標是把公司經營與公司治理「弄得美美的」，讓大家都想併這家公司。

張兆順說，先前市場傳出併購對象後，股票連跌三天，希望在最短時間把公司治理得非常好，「請各位公股拭目以待，準備搶我們」，做到「只要被點名併購，對方股票能連漲七天」，而不是每天被說是爛蘋果，創造對股東與員工皆有利的局勢，但併購對象也不需要排除民營金融機構。

對於立法委員賴士葆質疑國票金的高階經理人薪酬過高、是否應配合泛公股標準調整，張兆順回應，自己個人的薪酬願意配合泛公股打折調整，但若是一般員工的報酬應該要與貢獻度和績效掛鉤，公司董事會也將針對薪酬結構和副董事長設置等議題進行合理化討論，在改善公司治理的同時，也維護員工權益。

國票金 張兆順 蘋果

延伸閱讀

立院財委會聚焦「公公併」議題 賴士葆關切國票金副董陳冠舟缺席

國票金民股副董座陳冠舟未出席公公併公聽會 賴士葆開砲

國票金掀公公併想像 金管會把決策球丟回財政部

經濟日報社論／泛公股金融整併 該有新藍圖

相關新聞

台銀薪資太差！工會理事長抱屈：總行經理和泛公股分行經理年薪差160萬

立法院財委會今日舉行「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會，台灣銀行工會理事長林政潭出席時直言，台銀的薪資長期僵固，不能調薪，非常不合理，再加上台銀沒有員工酬勞，這些因素使得台灣銀行的總行經理和泛公股的一家分行經理，年收入竟差了160萬元。

賴士葆要求國票金公股董總年薪「打四折」 財長回應將一併檢討

國票金控的「三巨頭」薪酬改革成為今日立法院財委會討論「公公併」公聽會上的重點，主席賴士葆直接點名，包括公股董事長、總經理的薪水也要檢討，而且至少要比照兆豐金的行情，等於比現狀「打四折」。財政部長莊翠雲在公聽會結束前明確表示，已在進行國票金的薪酬改革：「董事長、總經理、副董的薪酬都會一併檢討，」她也表示，公司有一定的制度，檢討方案將會送薪酬委員會討論、送董事會，現在已在進行中。

全金聯理事長鍾馥吉：員工權益缺乏法律保障 合併後員工經常挨告

金融機構在整併時，員工權益會碰到什麼問題？全金聯工會理事長鍾馥吉今日指出，員工權益因為缺乏事前與事後的參與，因此淪為空談；他強調，「員工安置計畫」對受雇人權益的保障，必須要經過勞資協議，不論是公民併、公公併或民民併，都要破除新舊雇主商議留用權，而是要讓工會有「知情權」。

針對國票金「公公併」 董座張兆順首度回應認為現在並非好時機

立法院財委會今日舉行「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會，國票金控董事長張兆順在出席公聽會時指出，他有三大重點任務，就是「消除內耗、提升經營績效、加強公司治理」，國票金規模太小，不論被併或合併別人都屬必要。但他認為現在並非國票金談合併的好時機，應先讓自己變好變美。

會研基金會理事長王怡心支持「公公併」 主張先從功能性整併開始

台北大學會計系教授，也是會計研究發展基金會理事長王怡心指出，她贊成金融機構「公公併」，她曾經歷任六任董事長擔任第一金董事，熟悉公股體系，她建議先從功能性整併開始，例如從創投、投信等規模較小的子公司，先從後勤資訊系統做財務人事上的整併。接下來是資產的公允價值，私人企業已用現在價值評價過，但公家都用歷史價值，怎麼算都會吃虧，因此要先把公允價值做好，而且也可防止資產賤賣。

國票金董事長張兆順：不是併人就是被併 會讓國票金不再被叫爛蘋果

國票金控（2889）董事長張兆順12日列席立法院財委會針對泛公股整併議題的公聽會，他表示，國票金本採民營方式經營，資本額和淨值規模較小，不是併購別人就是被別人併，他也說，首要目標是把公司經營與公司治理弄得美美的，不再是外界形容的「爛蘋果」，更要讓被點名併購方的「股票能連漲七天」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。