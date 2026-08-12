國票金董事長張兆順：不是併人就是被併 會讓國票金不再被叫爛蘋果

國票金控（2889）董事長張兆順12日列席立法院財委會針對泛公股整併議題的公聽會，他表示，國票金本採民營方式經營，資本額和淨值規模較小，不是併購別人就是被別人併，他也說，首要目標是把公司經營與公司治理弄得美美的，不再是外界形容的「爛蘋果」，更要讓被點名併購方的「股票能連漲七天」。

張兆順於財委會指出，該公聽會主要是因為國票金的議題而衍生，國票金控原本為民營機構，資本與淨值規模較小，分別約336億和450億元，其中還有逾60億元用於投資純網銀，可用資金相對有限。在員工努力下，今年上半年換算全年ROE達11.5%，經營績效表現不俗，不過，對於官股取得過半董事席次後，各界以公股標準全面檢視，若只看獲利和EPS等數字，對於員工而言並不公平。

張兆順強調，國票金從民營轉為公股的檢視方式，是需要時間才能被檢視，但還有些問題需要被改善，例如「這家公司內耗很嚴重，公司治理要加強」，因此受命接任董事長的任務即是「減少內耗、加強公司治理，以及提升經營績效，這也是我的專長」。他也直言，國票金因為規模小，未來不是併購就是被人併，因此目前首要目標是把公司經營與公司治理「弄得美美的」，讓大家都想併這家公司。

張兆順說，先前市場傳出併購對象後，股票連跌三天，希望在最短時間把公司治理得非常好，「請各位公股拭目以待，準備搶我們」，做到「只要被點名併購，對方股票能連漲七天」，而不是每天被說是爛蘋果，創造對股東與員工皆有利的局勢，但併購對象也不需要排除民營金融機構。

對於立法委員賴士葆質疑國票金的高階經理人薪酬過高、是否應配合泛公股標準調整，張兆順回應，自己個人的薪酬願意配合泛公股打折調整，但若是一般員工的報酬應該要與貢獻度和績效掛鉤，公司董事會也將針對薪酬結構和副董事長設置等議題進行合理化討論，在改善公司治理的同時，也維護員工權益。