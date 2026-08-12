立院財委會聚焦「公公併」議題 賴士葆關切國票金副董陳冠舟缺席

立法院財政委員會12日召開公聽會，聚焦「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」。立委賴士葆表示，財政部日前投入近百億元且在15席董事中拿下8席官股代表，取得國票金控制權，引發外界關注是否進一步推動公公併，他同時關注國票金控副董事長陳冠舟缺席原因，希望到場參與。

賴士葆指出，國票金目前規模在金控業者中相對較小，財政部是否要透過泛公股整併提升經營效率，至今仍沒有提出明確答案。此次公聽會也邀集泛公股金融機構董總與財政部列席，希望各界能就公公併的可能性充分討論。

賴士葆同時關注陳冠舟請假、未列席公聽會一事，陳冠舟以「召開董事會」為由向立法院財委會請假，但國票金董事長張兆順已告知其董事會因公聽會而延後召開，因此希望財政部協助聯繫，邀請陳冠舟到場。

對此，財政部長莊翠雲表示，本次公聽會是由立法院財政委員會發函邀請，至於陳冠舟是依程序向召委請假，是否需要再次邀請出席，應由財委會決定。賴士葆則說，請國票金控董事長張兆順打電話再邀請陳冠舟到場參加公聽會，有拒絕權利，但董事會還沒召開，應該可以來參加。

此次公聽會討論提綱有三，一是泛公股金融機構近年來的經營績效排名逐年滑落，如何透過併購程序，強化泛公股金融機構經營綜效與競爭力；二是泛公股金融機構在整併過程中，如何聽取工會的意見，避免員工權益受到影響及人才流失；三是泛公股金融機構應考量公股資產價值與小股東權益的衡平性，選擇妥適的併購策略。