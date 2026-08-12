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天逸集團獲創新品牌500強 展現跨境金融力量

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸集團進入大陸「創新品牌 500 強」榜單前200強。圖／天逸集團提供
天逸集團進入大陸「創新品牌 500 強」榜單前200強。圖／天逸集團提供

大陸發布TopBrand 2026創新品牌500強榜單，天逸集團進入榜單前200強，與華為、阿里巴巴、比亞迪、小米、宇樹科技等知名企業共同在榜單上，也是科技金融領域唯一入選企業。

天逸集團表示，集團以「科技＋金融」為核心發展策略，持續布局跨境金融服務，業務涵蓋進出口貿易融資、跨境企業金融服務、電商融資、國際物流融資、離岸貿易融資及海外金融服務等領域，透過金融科技與數位化能力，致力協助企業提升資金運用效率、強化跨境營運韌性，並拓展多元國際市場。

在金融科技研發方面，天逸集團表示，已取得「國際先進科技成果」相關認證，並擁有24項供應鏈金融風控領域國際專利，同時通過CSMM軟體能力成熟度及CMMI軟體成熟度相關認證。

在國際市場方面，天逸集團指出，集團業務範圍涵蓋全球223個國家及地區，並持續布局美國、歐盟、澳洲及東南亞等市場；業務生態亦結合Amazon、Walmart、TikTok Shop、京東國際、OTTO、Mercado Libre等國際電商與零售平台相關場景，透過跨境金融、供應鏈金融及科技服務能力，服務觸角延伸至家電、汽車、電商、物流及農產品等產業，協助企業因應全球貿易環境變化並拓展海外商機。

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