聽新聞
0:00 / 0:00
新台幣早盤32.2元附近震盪 伊朗拒鬆口、Fed 示警通膨美元續強
台北股價今早同步走揚，新台幣以32.25開盤，小升0.1分，早盤一度再觸及32.2元。震盪區間在32.2~32.25元間狹幅整理。
匯銀分析，伊朗重申在其要求獲滿足前，荷莫茲海峽仍將維持關閉，顯示先前巴基斯坦關於接近達成安排的說法尚未轉化為實質進展。
而在美國Fed方面，Chicago Fed 總裁 Austan Goolsbee 表示，當前經濟面臨的最大問題仍是通膨，顯示聯準會對價格風險並未完全放鬆警惕。
上述因子持續有利美元相對偏強，早盤美元指數仍站在99.8之上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。