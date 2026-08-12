新台幣早盤32.2元附近震盪 伊朗拒鬆口、Fed 示警通膨美元續強

台北股價今早同步走揚，新台幣以32.25開盤，小升0.1分，早盤一度再觸及32.2元。震盪區間在32.2~32.25元間狹幅整理。

匯銀分析，伊朗重申在其要求獲滿足前，荷莫茲海峽仍將維持關閉，顯示先前巴基斯坦關於接近達成安排的說法尚未轉化為實質進展。

而在美國Fed方面，Chicago Fed 總裁 Austan Goolsbee 表示，當前經濟面臨的最大問題仍是通膨，顯示聯準會對價格風險並未完全放鬆警惕。

上述因子持續有利美元相對偏強，早盤美元指數仍站在99.8之上。