國票金民股副董座陳冠舟未出席公公併公聽會 賴士葆開砲

立法院財委會今日舉行「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會，擔任主席的國民黨立委賴士葆，在公聽會尚未正式進行前就開砲，抨擊國票金控的民股副董事長陳冠舟未出席公聽會，之後在賴士葆要求之下，國票金控董事長張兆順打電話給陳冠舟要其參加，陳冠舟稍後會否參加今日公聽會，備受矚目。

連日來因為副董事長薪水議題而飽受攻擊的陳冠舟，今日首度回擊，並在媒體大篇幅刊登聲明，聲明中提到旺中集團副董事長蔡紹中先前已擔任副董事長三年，而且任期內有接近半年時間不在台灣，但仍坐領多達3千、4千萬元的鉅額薪酬。聲明中另一個引人矚目的重點，就是他基於擴大國票金的營運規模和提升國家金融產業整體競爭力，願支持公公併，這也是耐斯集團首度明確表態支持公公併。

賴士葆原本要求財政部長莊翠雲打電話給陳冠舟要求其參加，但莊翠雲表示，陳冠舟先前已向召委李彥秀以國票金開董事會為由請假，也獲得准許。賴士葆仍強調，張兆順身為國票金董事長，就在席上，而且張兆順先前已向賴士葆說，為了參加公聽會，已經把董事會延到11時才召開，既然如此，陳冠舟請假的理由就不成立，因此要求莊翠雲再打電話。

對此莊翠雲回應，既然陳冠舟請假對象是財委會，仍應由財委會打電話較為合適，賴士葆最後要求張兆順打電話給陳冠舟，要他來參加今日的公聽會。

賴士葆也當場肯定華南金暨華銀的副董事長林知延今日出席財委會的公聽會，並指出，林知延身為民股，本來可以不用來，但基於尊重財委會，仍應邀到場，他也向林知延喊話，希望未來每場公股董總列席的財委會，他都要到場。