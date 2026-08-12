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國票證自營部禁買雷虎股票

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國票證副董事長兼金控董事陳冠如，又同時兼任雷虎董事長，引發是否有「產金分離」疑慮。金管會昨（11）日表示，目前證券業、或擔任董事，都未有「產金分離」規定，因此陳冠如目前未違規，但國票證自營部門不得投資雷虎股票

目前「產金分離」規定，僅限金控與銀行端，且限制對象是金控、銀行的董事長和總經理。而副董事長是比照一般董事規定。換言之，陳冠如目前身為國票金（2889）董事、國票證副董事長，同時擔任雷虎（8033）董事長，並未直接違反產金分離規定。

不過，沒有違規不代表沒有利益衝突防火牆。證期局副局長黃仲豪說，因陳冠如擔任雷虎董事長，國票證自營部門不得買進雷虎股票，公司也須就其兼職情況進行審核，並建立兼職有效性及績效考核機制。

而國票證是否設置副董事長，黃仲豪說，目前法規無強制規定，只要公司章程允許即可設置；副董事長資格也比照一般董事，主要回歸《公司法》消極資格條件。

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