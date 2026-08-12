彰銀傳不反對合併國票金

國票金（2889）躋身公股行列，將成為首波公公併對象。據了解，府院高層已請行庫評估，目前彰銀（2801）內部初步不反對，且應是最適合標的，倘與國票金合併，將成為彰銀取得金控入場票的最佳模式。

國票金是國內13家金控規模和獲利最小的一家，公股入主後各界關注公公併計畫，兆豐金（2886）日前已直言不會併一個股權複雜的公司，形同反對。據指出，黨政高層有請行庫評估，第一金（2892）內部認為無綜效而反對。彰銀內部初步不反對，董事長胡光華日前於股東會回答股東時，也說不排除任何併購機會。

另外，其他專業公股銀行，包括不動產專業土銀及中小企業專業銀行台企銀（2834），則因負有高度政策性任務，本身皆不適合。

公股高層認為，彰銀為最適合標的，因為沒有金控牌照，剛好與缺少銀行子公司的國票金互補，況且國票金資產規模與淨值皆相較其他四大公股金控小許多。如果合併，國票金現有股東取得的換股比例會很低，股東恐怕不樂見。