財部：公公併訂四大原則 鼓勵公股金融機構評估推動

立法院財委會今（12）日將召開公股金融機構如何擬訂合併計畫公聽會，財政部長莊翠雲在書面報告中強調，在維持公股經營主導權前提；業務互補綜效；與工會建立溝通機制；兼顧資本穩健、交易公平性與股東權益衡平四大原則下，持開放態度，並積極鼓勵公股金融機構依前述原則自主評估推動。

今日除公股八大行庫外，首度邀請國票金（2889）列席，且此次特別請副董事長陳冠舟列席，不過陳冠舟已請假，昨日並發出聲明，強烈譴責另一派民股股東惡意雙標。

公股拿下國票金主導權後，國票金副董設立必要性與薪酬議題，及未來公公併計畫受關注，財委會召開「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會。

財部書面報告昨日出爐，莊翠雲在報告中強調財部秉持尊重市場機制、利害關係人合意及綜效優先原則，並在維持公股經營主導權及確保政策性任務不受影響前提下，視個案經營條件、市場環境、股權結構及整體效益評估整併可行性，依法循序推動，以提升公股金融機構整體競爭力。

第二，整併須能發揮業務互補綜效。公股金融機構應就維持公股經營主導權、規模經濟、業務互補性、資本適足性、風險承擔能力、市場競爭、資訊系統整合、人力資源配置、內部控制及公共利益等面向完整評估，並以強化長期經營綜效、維持金融市場穩定為目標，且須符合各事業長期發展策略。

第三，與工會建立完善溝通機制，妥善保障員工權益。財部表示，整併過程中應主動與工會協商，建立溝通機制。並依法確保員工年資與勞動條件不受影響。

第四，兼顧資本穩健、交易公平性與股東權益衡平。謹慎評估整併成本、資產重估、併購資金來源及股權轉換機制，並依法委請獨立專業機構就雙方資產品質、潛在負債及股權價值公允評價，審慎訂定合理換股比例或收購對價，維護公股資產價值與全體股東權益。