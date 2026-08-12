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匯市盯Fed、地緣政治因素
美伊談判陷入僵局，國際油價應聲走揚，布蘭特原油價格再度向每桶90美元靠攏，避險資金轉進美元，帶動美元指數走強、逼近100整數關卡。美元轉強壓抑亞幣表現，新台幣匯價昨（11）日由升轉貶，即使外資買超台股逾200億元，仍不敵美元走高與外資股利匯出壓力。
值得注意的是，外資股利匯出高峰已逐漸過去。統計顯示，8月台股股利發放金額約6,673億元，較7月的1兆534億元大幅減少，意味著外資股利匯出對新台幣的直接壓力已較7月降低。不過，在美元轉強及地緣政治風險升高的背景下，外資是否持續匯出仍是影響短期匯市的重要變數。
匯銀人士預估，今日新台幣匯價將在32.15元至32.35元區間震盪。
新台幣昨日以32.25元開盤，貶值1.9分，早盤在外資匯入支撐下快速反彈，一度升破32.2元至32.174元，盤中升值5.7分。不過，匯價升至32.2元上方後，升勢未能延續，匯價重新回到32.2元附近震盪。
午後貶勢擴大，一度跌破32.3元，終場收32.278元，貶值4.7分，成交量19.45億美元。從主要亞幣表現來看，美元轉強明顯壓抑亞幣。市場人士指出，匯市焦點重新回到「美元、美國利率與地緣政治」三大因素。
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