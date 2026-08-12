匯市盯Fed、地緣政治因素

中央銀行公布7月金融情勢，日平均準備貨幣金額為7兆5,473億元，較6月減少68億元，月增轉為下滑；不過年增率仍維持中個位數高檔，達6.98%，雖較6月的7.63%下降0.65個百分點，仍顯示市場資金環境整體維持寬鬆。值得注意的是，資金水位雖未明顯收縮，利率卻出現上行壓力，7月商業本票（CP）30天期次級市場利率升至1.68%，創下2008年11月以來新高，反映市場資金價格正在走高。

2026-08-12 01:19