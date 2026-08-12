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新台幣升值預期升高 外匯投資人擴大押注選擇權

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
外匯交易人士正擴大押注新台幣升值的選擇權，顯示新台幣匯率於7月出現2015年來最差同期表現後，市場氛圍正在轉變。新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
外匯交易人士正擴大押注新台幣升值的選擇權，顯示新台幣匯率於7月出現2015年來最差同期表現後，市場氛圍正在轉變。新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

外匯交易人士正擴大押注新台幣升值的選擇權，顯示新台幣匯率於7月出現2015年來最差同期表現後，市場氛圍正在轉變。

彭博資訊彙整美國存託信託與結算公司（DTCC）的數據顯示，預期美元對新台幣將會貶值的賣權需求，在7月最後兩個交易日大幅攀升，7月這類合約的名目金額達79.7億美元，超越預估美元將對新台幣升值、買權合約額的51.6億美元，為今年來首見。

8月來截至7日止的數據顯示，美元對新台幣賣權的名目合約額為32.7億美元，持續高於買權的29.9億美元，顯示市場持續認為美元兌新台幣將會貶值。

選擇權部位的轉變顯示，一些投資人正押注新台幣更為廣泛的升值行情。日本與南韓當局近期出手干預匯市，支撐日圓與韓元，加上聯準會（Fed）利率按兵不動，都為新台幣提供有利因素，即使美元仍維持強勢。

花旗駐倫敦全球外匯選擇權交易主管葛林（Patrick Green）表示，「客戶的興趣自上周稍晚以來已提高，而且主要押注美元對新台幣走貶」，相關合約從短期到較長期都有，短期合約主要是為了因應即將公布的美國通膨數據，另一些合約「目標是未來一個月美元對新台幣貶至31.5元」。

其他市場指標也顯示新台幣可能正在回升。美元兌新台幣短天期風險逆轉指標已轉為負值，跌至5月來最低，暗示至少在短期內，相較於押注美元進一步上漲的買權，交易人士願意支付更高的溢價，購買從美元對新台幣的賣權。

新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）的換匯點數在7月底多數期限均跌入折價區間，進一步反映出市場對新台幣升值的預期。

新台幣 新台幣匯率 外匯

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