綜所稅助攻？信用卡6月簽帳金額達7887億 衝單月新高

金管會今天表示，5月報稅季結束，民眾今年信用卡報稅金額達新台幣2700億元在6月入帳，助攻信用卡6月整體簽帳金額達7887億元，創下史上單月新高；觀察上半年簽帳金額達2兆8769億元，也寫下史上同期新高。

金管會今天公布今年6月份信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊。截至今年6月底止，計有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約5981萬張，總有效卡數約4011萬張。當月簽帳金額約7887億元，躍增約3685億元。

金管會銀行局副局長王允中表示，主要因為5月報稅季，國稅局6月請款，信用卡報稅的簽帳金額約2700億元統一在6月入帳，帶動6月信用卡整體簽帳金額達7887億元，創下史上單月新高，年增率100.3%，主要因去年綜所稅是7月入帳，基期較低所致。

王允中表示，今年上半年信用卡簽帳金額合計達2兆8769億元，年成長27.87%，也寫下歷年同期新高。單月簽帳金額來看，前5名依序為玉山銀、中信銀、國泰世華銀、台新銀與北富銀。

至於單月發卡量，以國泰世華銀單月發卡22萬張居冠，銀行局解釋，主要是因台塑聯名卡合約在7月底到期因此陸續換發新卡；停卡量則是星展銀單月停卡15.7萬張居冠，主要是銀行針對12個月未消費客戶進行停卡。

金管會統計顯示，6月電子支付帳戶總使用者人數約4113萬人、月增約36萬人；當月代理收付實質交易款項金額約296.5億元，月減約22.2億元。

根據統計顯示，LINE Pay Money自去年底上線後，代理收付金額已在今年2月首度奪冠，3月到6月皆蟬聯冠軍寶座，展現市場滲透力。

電子支付使用人數部分，前5名依序為街口支付730萬人，其次為一卡通票證724.6萬人，全支付724.3萬人以第3名之姿緊追在後，悠遊卡425萬人為第4名，LINE Pay Money以421萬人位居第5名，排名跟5月相同。

金管會今年訂定非現金支付交易筆數目標提升至80億筆、交易金額則要達10兆元大關。王允中表示，今年上半年非現金支付交易筆數約46.04億筆，年成長10%，達標率57.5%，非現金支付交易金額為5.15兆元，年增26.4%，達標率為51.54%，隨著國人愈來愈習慣非現金支付，對達標樂觀看待。

至於為何兩指標的達標率有差異，王允中指出，最主要是民眾小額支付較多，以支付工具金額來看，儲值卡比例僅0.73%，但若以筆數來看，儲值卡比例則高達38.91%，因此造成差異。