快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

綜所稅助攻？信用卡6月簽帳金額達7887億 衝單月新高

中央社／ 台北11日電
金管會今天表示，5月報稅季結束，民眾今年信用卡報稅金額達新台幣2700億元在6月入帳，助攻信用卡6月整體簽帳金額達7887億元，創下史上單月新高。 示意圖／AI生成
金管會今天表示，5月報稅季結束，民眾今年信用卡報稅金額達新台幣2700億元在6月入帳，助攻信用卡6月整體簽帳金額達7887億元，創下史上單月新高。 示意圖／AI生成

金管會今天表示，5月報稅季結束，民眾今年信用卡報稅金額達新台幣2700億元在6月入帳，助攻信用卡6月整體簽帳金額達7887億元，創下史上單月新高；觀察上半年簽帳金額達2兆8769億元，也寫下史上同期新高。

金管會今天公布今年6月份信用卡、現金卡及電子支付機構業務資訊。截至今年6月底止，計有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約5981萬張，總有效卡數約4011萬張。當月簽帳金額約7887億元，躍增約3685億元。

金管會銀行局副局長王允中表示，主要因為5月報稅季，國稅局6月請款，信用卡報稅的簽帳金額約2700億元統一在6月入帳，帶動6月信用卡整體簽帳金額達7887億元，創下史上單月新高，年增率100.3%，主要因去年綜所稅是7月入帳，基期較低所致。

王允中表示，今年上半年信用卡簽帳金額合計達2兆8769億元，年成長27.87%，也寫下歷年同期新高。單月簽帳金額來看，前5名依序為玉山銀、中信銀、國泰世華銀、台新銀與北富銀。

至於單月發卡量，以國泰世華銀單月發卡22萬張居冠，銀行局解釋，主要是因台塑聯名卡合約在7月底到期因此陸續換發新卡；停卡量則是星展銀單月停卡15.7萬張居冠，主要是銀行針對12個月未消費客戶進行停卡。

金管會統計顯示，6月電子支付帳戶總使用者人數約4113萬人、月增約36萬人；當月代理收付實質交易款項金額約296.5億元，月減約22.2億元。

根據統計顯示，LINE Pay Money自去年底上線後，代理收付金額已在今年2月首度奪冠，3月到6月皆蟬聯冠軍寶座，展現市場滲透力。

電子支付使用人數部分，前5名依序為街口支付730萬人，其次為一卡通票證724.6萬人，全支付724.3萬人以第3名之姿緊追在後，悠遊卡425萬人為第4名，LINE Pay Money以421萬人位居第5名，排名跟5月相同。

金管會今年訂定非現金支付交易筆數目標提升至80億筆、交易金額則要達10兆元大關。王允中表示，今年上半年非現金支付交易筆數約46.04億筆，年成長10%，達標率57.5%，非現金支付交易金額為5.15兆元，年增26.4%，達標率為51.54%，隨著國人愈來愈習慣非現金支付，對達標樂觀看待。

至於為何兩指標的達標率有差異，王允中指出，最主要是民眾小額支付較多，以支付工具金額來看，儲值卡比例僅0.73%，但若以筆數來看，儲值卡比例則高達38.91%，因此造成差異。

綜所稅 信用卡

延伸閱讀

好會刷！國人半年刷卡近3兆 非現金支付全年10兆目標有望達陣

合庫逾6000筆信用卡爭議款躺10年沒人管！自吞逾1億 金管會開鍘了

合庫出包6千筆信用卡爭議款沒人管 自吞逾億元遭金管會重罰1200萬

上市櫃7月營收逾5.7兆元創高 連五月飛越5兆元大關

相關新聞

壽險布局長照 促法規鬆綁！金融總會白皮書建議開放經營住宿式機構

台灣進入超高齡社會，保險業近年從養生村、樂齡宅一路搶進銀髮商機，如今更希望直接跨進住宿式長照。金融總會2026年金融建言白皮書提出，建議鬆綁現行法規，讓符合條件的壽險公司可以設立、經營住宿式長照機構，並開放加值服務彈性收費，並引導壽險長期資金投入，補足國內長照量能。

新台幣升值預期升高 外匯投資人擴大押注選擇權

外匯交易人士正擴大押注新台幣升值的選擇權，顯示新台幣匯率於7月出現2015年來最差同期表現後，市場氛圍正在轉變。

匯市盯Fed、地緣政治因素

美伊談判陷入僵局，國際油價應聲走揚，布蘭特原油價格再度向每桶90美元靠攏，避險資金轉進美元，帶動美元指數走強、逼近100整數關卡。美元轉強壓抑亞幣表現，新台幣匯價昨（11）日由升轉貶，即使外資買超台股逾200億元，仍不敵美元走高與外資股利匯出壓力。

上半年刷卡額攀同期新高 金額逾2.8兆元

台股財富效果帶動民間消費、內需升溫，信用卡愈刷愈熱。據金管會統計，今年上半年非現金支付達5.15兆元，其中刷卡額2.88兆元貢獻逾半，金管會樂觀預期，全年10兆元目標有機會達陣。

7月商業本票利率 逾17年新高

中央銀行公布7月金融情勢，日平均準備貨幣金額為7兆5,473億元，較6月減少68億元，月增轉為下滑；不過年增率仍維持中個位數高檔，達6.98%，雖較6月的7.63%下降0.65個百分點，仍顯示市場資金環境整體維持寬鬆。值得注意的是，資金水位雖未明顯收縮，利率卻出現上行壓力，7月商業本票（CP）30天期次級市場利率升至1.68%，創下2008年11月以來新高，反映市場資金價格正在走高。

金融業爭取建置外幣繳保費平台

外幣保單繳費可望更便利。金融業在2026年金融建言白皮書中建議，建置全國性「外幣」繳費平台，或開放現行全國繳費網（e-Bill）增加外幣繳費功能，建立跨機構外幣扣款的統一收費機制，未來保戶可望直接透過自己的外幣帳戶繳交美元等外幣保費。另外，白皮書同步建議推動「保單存摺」資料可攜機制，強化保戶資料自主與服務便利性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。