南山人壽將發債250億元

南山人壽昨（11）日董事會決議，為強化財務結構、充實資本，擬發行10年期（含）以上累積次順位普通公司債，發行總額上限新台幣250億元（或等值外幣），於董事會決議後一年內依市場行情及客觀情勢一次或分次發行，以充足公司合格資本，同時公告發行2026年度第二期次順位公司債31億元。

截至目前為止，南山人壽今年實際發債規模已達122億元。

南山人壽11日同時發布二項重訊公告，一是董事會決議通過未來一年內將發行10年期（含）以上累積次債，總額上限為250億元新台幣或等值外幣，可一次或分次發行，幣別及發行利率將視發行時市場狀況訂定，並於國內證券櫃檯買賣中心或國外交易所掛牌交易，以充足公司之合格資本。

二是公告發行2026年度第二期次順位公司債31億元，包含10年期甲券28.1億元及15年期乙券2.9億元，票面利率分別為3.75%及3.88%，募得資金用途均為強化財務結構、充實資本。