合庫內控出包 挨罰1,200萬

合作金庫銀行信用卡內控出大包。金管會11日公布，合庫長達近十年未處理6,334件信用卡疑義帳款，自吞逾1億元損失，遭重罰1,200萬元並停辦新卡一個月；這批陳年懸帳竟是在更換會計系統時才曝光。

合庫銀表示，此案屬內部作業疏失，並不影響持卡人權益。已重新檢視作業流程並執行具體改善措施，同時優化作業系統，目前各項機制均運作正常，並對相關人員進行究責。合庫強調，已深切檢討，將持續落實相關內控制度，杜絕類似情事再度發生。

銀行局副局長王允中表示，合庫去年更新會計系統，將舊資料移轉至新系統時，發現「信用卡墊款」科目帳務無法勾稽，清查後才發現2015年至2024年間累積的疑義帳款，並於去年10月20日通報重大偶發事件。

一般持卡人刷卡發生交易爭議，可向發卡行申請疑義帳款，再透過國際信用卡組織向商店追討。

但合庫既未在期限內提出退款請求，或是遭商店拒絕後，也未續辦補件等，使款項長期掛在信用卡墊款科目，由合庫自行墊付。