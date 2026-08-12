金融業爭取建置外幣繳保費平台

外幣保單繳費可望更便利。金融業在2026年金融建言白皮書中建議，建置全國性「外幣」繳費平台，或開放現行全國繳費網（e-Bill）增加外幣繳費功能，建立跨機構外幣扣款的統一收費機制，未來保戶可望直接透過自己的外幣帳戶繳交美元等外幣保費。另外，白皮書同步建議推動「保單存摺」資料可攜機制，強化保戶資料自主與服務便利性。

外幣保單已是壽險市場重要商品，金管會統計，今年前五月新契約保費收入2,334.9億元，年增54%。但目前跨行外幣扣款的便利性仍不如新台幣。

白皮書建議，可由財金公司建置全國性外幣繳費平台，平台定位為「交易介面與資訊傳遞層」亦可提供必要申報資訊欄位，仍由付款人往來銀行（具外匯業務資格之銀行）辦理結匯或扣款，並由銀行代為完成申報作業；或開放「全國繳費網（e‑Bill）」以外幣繳付外幣商品功能，提供跨行即時扣款、即時銷帳及繳費紀錄查詢，並統一外幣扣款的限額、驗證及手續費等規範；壽險公司則可透過API直接串接平台，減輕多銀行對接負擔。

對保戶而言，最大的改變是繳費選擇增加。未來若制度上路，持有外幣保單的保戶，可望直接使用既有外幣帳戶繳費。