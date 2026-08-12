7月商業本票利率 逾17年新高

中央銀行公布7月金融情勢，日平均準備貨幣金額為7兆5,473億元，較6月減少68億元，月增轉為下滑；不過年增率仍維持中個位數高檔，達6.98%，雖較6月的7.63%下降0.65個百分點，仍顯示市場資金環境整體維持寬鬆。值得注意的是，資金水位雖未明顯收縮，利率卻出現上行壓力，7月商業本票（CP）30天期次級市場利率升至1.68%，創下2008年11月以來新高，反映市場資金價格正在走高。

央行統計，今年1至7月日平均準備貨幣年增率平均為7.16%，明顯高於去年同期的5.88%，顯示今年以來銀行體系資金供給仍相對充裕，並未出現全面性的資金緊縮。從趨勢來看，準備貨幣自2025年6月站上7兆元後，已連續維持在7兆元以上，今年2月更一度攀上7兆6,280億元歷史高點。

央行指出，7月準備貨幣較上月減少，主要反映流通在央行外通貨下降。7月流通在央行外通貨減少169億元，但金融機構存放央行準備金增加101億元，兩者合計使日平均準備貨幣較6月小幅減少68億元。

若從資金供給來源觀察，7月市場仍有不少寬鬆因素，包括央行定期存單發行淨減少、公債還本付息、國庫券還本，以及各項補助款與統籌分配款發放等，均有資金挹注效果。

不過，同期稅款繳庫、公債發行和外資股利匯出等因素則形成資金回收，抵銷部分寬鬆效果，最終使7月日平均準備貨幣呈現月減。

金融市場人士指出，7月準備貨幣雖小幅下滑，但年增率仍接近7%，顯示整體資金環境並未轉向緊縮；然而，資金「量」維持寬鬆，並不代表資金「價格」同步走低。

7月商業本票30天期次級市場利率站上1.68%，創2008年11月以來新高，呈現「資金仍多、價格先升」的市場特徵。