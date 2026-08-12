上半年刷卡額攀同期新高 金額逾2.8兆元

台股財富效果帶動民間消費、內需升溫，信用卡愈刷愈熱。據金管會統計，今年上半年非現金支付達5.15兆元，其中刷卡額2.88兆元貢獻逾半，金管會樂觀預期，全年10兆元目標有機會達陣。

信用卡已成為這波非現金支付成長的最大引擎。上半年國人刷卡2兆8,769億元，寫史上同期新高，更達去年全年近5兆元刷卡額的57.7%；若下半年動能延續，全年有機會挑戰5.5兆元、再創新高。

銀行局副局長王允中表示，今年民間消費動能強勁，對全年非現金支付交易金額達到10兆元目標相當樂觀。

銀行圈則認為，台股上漲帶來的財富效果外溢至消費與內需，也成為今年刷卡快速成長的重要推力。

從支付結構來看，信用卡地位更為突出。上半年信用卡占非現金支付金額55.8%居冠，等於每100元非現金支付，就有約56元透過信用卡完成；其次為ATM轉帳購物占25.4%、票交所ACH約6%、電子支付約5%。

刷卡額快速成長，可推升銀行手續費收入，銀行更可藉此掌握高頻消費資料，描繪客戶輪廓、消費偏好與往來黏著度，進一步鎖定高價值客群。

除了金額過半，非現金支付交易筆數達標速度更快。上半年交易筆數達46.04億筆、年增10.07%，已完成全年80億筆目標的57.55%，高於交易金額51.54%的達標率。

王允中解釋，主因是小額支付拉高交易筆數。信用卡占交易筆數約41%，儲值卡也達39%；但儲值卡占交易金額僅0.73%，反映悠遊卡等多用於交通及小額消費，形成「信用卡撐金額、儲值卡撐筆數」的結構。

當月刷卡量由玉山銀以1,609億元居冠，首度在繳稅季超越中信銀的1,559億元，國泰世華銀也達1,247億元，前三大均突破千億元。不過累計上半年仍由中信銀以5,554億元稱冠，國泰世華銀4,923億元、玉山銀4,135億元分居二、三名。