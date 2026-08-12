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壽險布局長照 促法規鬆綁！金融總會白皮書建議開放經營住宿式機構

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台灣進入超高齡社會，保險業近年從養生村、樂齡宅一路搶進銀髮商機，如今更希望直接跨進住宿式長照。聯合報系資料照
台灣進入超高齡社會，保險業近年從養生村、樂齡宅一路搶進銀髮商機，如今更希望直接跨進住宿式長照。聯合報系資料照

台灣進入超高齡社會，保險業近年從養生村、樂齡宅一路搶進銀髮商機，如今更希望直接跨進住宿式長照。金融總會2026年金融建言白皮書提出，建議鬆綁現行法規，讓符合條件的壽險公司可以設立、經營住宿式長照機構，並開放加值服務彈性收費，並引導壽險長期資金投入，補足國內長照量能。

金融建言白皮書提出，建議修正《長期照顧服務法》、《長期照顧服務機構法人條例》等相關規定，有條件開放保險業者以股份有限公司形式設立住宿式長照機構。

白皮書點出，目前專案運用管理辦法雖已將長照服務機構納入保險業投資範圍，但該法本身即對所投資公司的投資比例、介入經營程度有一定限縮，與保險業轉投資長照機構視為建構大健康生態圈的策略聯盟目的不符。且目前保險業所得轉投資的「保險相關事業」並無明確將長照機構納入範圍，因此盼政府能夠進一步開放，提高投資誘因，使保險業得以合理持股並參與治理。

不過，金融業這次不是要求全面放行，而是提出「有條件開放」。按照建言內容，初期可以先開放上市櫃金控旗下壽險公司，或具一定資本總額、財務健全性、公司治理能力及法令遵循紀錄良好的壽險公司，且不是業者想開就能開，仍須同時取得金管會及衛福部核准。

為避免壽險資金只往都會區、高消費市場集中，白皮書也建議，可以把一定床數、服務規模列為申請條件，長照資源不足的地區則優先核准或試辦，讓資金真正補到目前長照供給不足地方。

至於外界最擔心的未來長照機構會不會住不起，業者則提出「分層收費」構想。基本照顧服務仍由主管機關把關，避免一般家庭負擔不起；但像是單人房、個人化賦能課程、智慧健康監測、家屬數位互動平台或其他加值服務，可以讓業者依成本及市場需求另外收費，而且價格及服務內容必須透明揭露。

壽險業者分析，保險業其實相當適合投入長照。主要是壽險公司的資金動輒需要布局十年、20年以上，住宿式長照同樣不是短期生意，從土地、建物、設備到後續照護，都需要長期且穩定的資金支持，兩者資金特性相當契合。只是業者也提到，如果只開放壽險公司出錢，卻無法參與經營管理，投入意願自然有限。

另一方面，壽險公司本來就在做高齡者的生意，從醫療險、長照險到健康管理，都與老年生活密切相關。如果未來能進一步經營長照機構，業者布局就不只是「賣一張保單」，而是從保險保障、健康管理、樂齡住宅一路延伸到長期照護，形成完整的高齡服務鏈。

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金融業爭取建置外幣繳保費平台

外幣保單繳費可望更便利。金融業在2026年金融建言白皮書中建議，建置全國性「外幣」繳費平台，或開放現行全國繳費網（e-Bill）增加外幣繳費功能，建立跨機構外幣扣款的統一收費機制，未來保戶可望直接透過自己的外幣帳戶繳交美元等外幣保費。另外，白皮書同步建議推動「保單存摺」資料可攜機制，強化保戶資料自主與服務便利性。

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