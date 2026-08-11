台指期夜盤上半場由黑翻紅！ 暫衝上45,500大關

台指期夜盤11日以44,937點開低，盤中走勢持續震盪。截至晚間10點20分，台指期夜盤報45,437點、漲352點、漲幅0.7%。上半場空方率先攻擊，賣壓襲擊最低達44,830點，盤中多頭再起一度衝高由黑翻紅、最高達45,520點，高低點震盪690點，持續於45,400點附近震盪。

綜合永豐、台新期貨分析，台指期夜盤反彈後，仍持續高檔震盪，整體多方結構未遭明顯破壞。目前指數仍站穩主要均線之上，短中期技術面維持偏多格局，且均線逐步轉強，有利反彈行情延續。不過，短線連續反彈後，高檔追價力道較減弱，後續仍需觀察成交量能否維持。

整體來看，目前仍展現出典型「缺乏主流帶頭、籌碼量縮橫向整理」的洗盤型態。在整體族群性不顯著的背景下，市場資金短線轉向個別具備題材與基本面的強勢個股進行單兵作戰。後續可持續關注大盤能否重新凝聚出明確的領漲主流，以及資金在電子權值與指標股間的輪動續航力。