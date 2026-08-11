國票金掀公公併想像 金管會把決策球丟回財政部

泛公股進駐國票金（2889）董事會後，「公公併」聲浪再起。金管會直言，金融整併關鍵是大股東意願，泛公股又涉及公股股權處理，尊重財政部權限。金管會此話被視為：把是否啟動整併的決策球丟回財政部。

立法院財委會12日將召開「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會，金管會提出書面報告。

金管會表示，金融機構整併應由業者依公司治理程序決定，再依法申請核准。

金管會角色主要是建立明確併購法制、營造友善整併環境，以及依法審查個案，而不是直接指定金融機構「誰跟誰併」。

現行《金融機構合併法》、《金控法》及《企業併購法》等，已提供金融整併法制基礎，相關規範也不因股東是公股或民股而有所區別。

若金融機構因業務發展需要推動整併，金管會表示，只要符合市場機制、法令規定、股東、員工及客戶利益，及財務業務健全性等四大原則，均予以尊重，再依規定審慎審查。

近年金融整併其實並未停歇。金管會統計，自2021年至今已有10件金控及銀行併購案、3件保險業併購案，以及12件證券期貨業併購案。

至於員工權益，金融機構申請合併時，須提出受僱人權益處理及員工安置計畫，金管會也會將員工保障納入審查，並督促業者依勞動法令辦理。

金管會最後強調，金融整併涉及大股東意願；泛公股整併又進一步牽涉公股股權如何處理，因此尊重財政部公股股權管理權限。

換言之，泛公股整併制度門檻已具備，但要不要真正啟動，關鍵仍在財政部及大股東態度。