遭指私下主動承攬iPhone18檢查業務 數發部：與事實不符

數位發展部表示，關於鏡報報導指「數發部私下主動承攬iPhone18相關檢查業務」，此項說法並非事實，也與現行的法定權責分工不符。iPhone18相關審驗、審驗證明核發或檢查業務，依現行法規及權責分工仍由國家通訊傳播委員會（NCC）辦理。

數發部說明，現行電信管理法依行政院111年8月24日公告的權責分工，手機等電信管制射頻器材之審驗、審驗證明核發及相關管理事項，均屬NCC權責；數發部則負責無線電頻率的規劃、分配及核配等事項。