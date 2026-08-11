新光銀行三峽分行喬遷開幕 持續深耕北大特區

為擴大服務三峽地區客戶，新光銀行將三峽分行由原復興路舊址喬遷至學勤路新址擴大營業，並於11日盛大舉行喬遷開幕典禮，由新光銀行董事長賴進淵、良瑋集團創辦人尤利春總裁、尖點科技董事長林序庭、新光銀行副董事長尚瑞強、敏洲科技董事長張以平及新光銀行三峽分行協理游弘旭共同主持剪綵及開幕茶會，與貴賓及客戶一同分享喬遷之喜。

賴進淵表示，三峽分行新址位於三峽北大特區，鄰近國道三號三鶯交流道，加上新北捷運三鶯線已於2026年6月底正式通車，交通位置便利，是橫跨新北市三峽、樹林及鶯歌地區的綜合新興商業區，區內匯集文教、綠化、交通三大特色，整體生活機能完善，深具發展潛力，亦有助於金融業務多元拓展。新光銀行期盼藉由在地深耕基礎與整體營運優勢，持續為地方客戶提供全方位優質金融服務。

賴進淵進一步表示，喬遷後的三峽分行新行舍空間更加寬敞，營業廳格局方正明亮，將帶給客戶全新感受。為落實公平待客精神，服務專區除了符合無障礙相關標準規範，並規劃妥適的服務流程，包含配備升降式服務櫃台、容膝式ATM及補摺機等設備，獨立舒適的理財洽談室，提供在地友善金融的服務環境與體驗。

為歡慶三峽分行開幕，即日起至2026年10月30日止，推出限時限量「三峽分行專屬外幣定存專案」，凡以新資金參與本專案，針對持有三峽分行存款帳戶且與新光銀行往來總資產達等值新臺幣300萬元以上之境內自然人客戶，單筆承作滿1萬美元，即可享美元三個月定存年息4.5%利率回饋。