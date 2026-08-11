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國票證副董兼雷虎董座踩產金分離？ 金管會揭答案

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

國票證副董事長兼金控董事陳冠如，又同時兼任雷虎董事長，引發是否有「產金分離」疑慮。金管會11日表示，目前證券業、或擔任董事，都未有「產金分離」規定，因此陳冠如目前未違規，但國票證自營部門不得投資雷虎股票。

目前「產金分離」規定，僅限金控與銀行端，且限制對象是金控、銀行的董事長和總經理。

銀行局副局長王允中說，金控和銀行「產金分離」規定是從投資、兼職及持股三面向管理。一、金控或銀行投資非金融相關事業設有限額，二、非金融事業持有金控或銀行股份超過5%須申報、超過10%則須申請核准。

三、兼職限制方面，金控或銀行董事長、總經理，原則禁止兼任非金融相關事業董事長或總經理，但一般董事並沒有相同禁止規定。

而副董事長是比照一般董事規定。換言之，陳冠如目前身為國票金董事、國票證副董事長，同時擔任雷虎董事長，並未直接違反產金分離規定。

不過，沒有違規不代表沒有利益衝突防火牆。

證期局副局長黃仲豪說，因陳冠如擔任雷虎董事長，國票證自營部門不得買進雷虎股票，公司也須就其兼職情況進行審核，並建立兼職有效性及績效考核機制。

至於國票證是否設置副董事長，黃仲豪說，目前法規沒有強制規定，只要公司章程允許即可設置；副董事長資格也比照一般董事，主要回歸《公司法》消極資格條件。

國票金副董事長陳冠舟高薪爭議延燒，旗下國票證又將選任陳冠如出任副董事長，使國票集團副董職務再受關注。

目前金管會定調，陳冠如兼任雷虎董事長尚未踩產金分離紅線，監理重點則落在利益衝突是否有效隔離。

至於兼職、薪資則回到公司治理層面，金管會僅看副董事長的消極資格、年報是否如實揭露。

雷虎 金管會

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