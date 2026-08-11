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銀行帳戶遭列警示 兆基屋管：相關款項早已清償

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
針對部分銀行帳戶因特定人士向警方提出刑事告訴而遭列為警示帳戶，兆基屋管11日發布六大聲明強調，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，兩家公司與兆基屋管為不同投資標的、不同法律主體，不應混同認定，其中僅少數款項與公司有關，其餘投資所涉及公司債、投資標的及相關權利義務，並非兆基屋管所發行、募集或負擔，不應將不同公司及不同法律關係混為一談。圖取自兆基屋管官網
針對部分銀行帳戶因特定人士向警方提出刑事告訴而遭列為警示帳戶，兆基屋管11日發布六大聲明強調，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，兩家公司與兆基屋管為不同投資標的、不同法律主體，不應混同認定，其中僅少數款項與公司有關，其餘投資所涉及公司債、投資標的及相關權利義務，並非兆基屋管所發行、募集或負擔，不應將不同公司及不同法律關係混為一談。圖取自兆基屋管官網

針對部分銀行帳戶因特定人士向警方提出刑事告訴而遭列為警示帳戶，兆基屋管11日發布六大聲明強調，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，兩家公司與兆基屋管為不同投資標的、不同法律主體，不應混同認定，其中僅少數款項與公司有關，其餘投資所涉及公司債、投資標的及相關權利義務，並非兆基屋管所發行、募集或負擔，不應將不同公司及不同法律關係混為一談。

其次，兆基屋管指出，告訴人與公司曾存在相關款項，早已於前年度(2024年)完成清償，並已完成匯款，公司無任何以投資名義詐取任何人財物之主觀犯意或客觀行為。

兆基屋管指出，投資爭議與刑事詐欺應予明確區分，公司尊重民眾依法提出刑事告訴權利，也已主動提出說明，全力配合檢警調查。

兆基屋管強調，帳戶管制措施已嚴重影響公司正常營運及第三人權益，若帳戶管制措施長期持續，將對正常企業營運及相關第三人造成損害，影響恐將遠超過原爭議事件本身。

兆基屋管懇請檢警機關盡速查明事實，並協助解除帳戶管制；並再次強調本案相關事實及資金流向均可透過金融交易資料迅速查證，但若持續限制公司銀行帳戶正常使用，可能造成公司、員工、客戶、供應商及金融機構等眾多第三人難以回復之重大損害。

兆基屋管重申，公司無任何詐騙投資人行為，與公司有關相關款項早已完成清償，所有交易及清償事實均有完整客觀資料可供查證，籲請檢察機關本於客觀事證與比例原則，盡速查明本案交易主體、資金流向及既有清償事實，並釐清公司並無涉及詐欺犯罪後，盡速協助解除公司銀行帳戶警示或相關交易限制，讓公司恢復正常營運。

針對部分銀行帳戶因特定人士向警方提出刑事告訴而遭列為警示帳戶，兆基屋管11日發布六大聲明強調，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，兩家公司與兆基屋管為不同投資標的、不同法律主體，不應混同認定，其中僅少數款項與公司有關，其餘投資所涉及公司債、投資標的及相關權利義務，並非兆基屋管所發行、募集或負擔，不應將不同公司及不同法律關係混為一談。圖取自兆基屋管官網
針對部分銀行帳戶因特定人士向警方提出刑事告訴而遭列為警示帳戶，兆基屋管11日發布六大聲明強調，趙姬投資、寄居蟹管理顧問爆財務危機，兩家公司與兆基屋管為不同投資標的、不同法律主體，不應混同認定，其中僅少數款項與公司有關，其餘投資所涉及公司債、投資標的及相關權利義務，並非兆基屋管所發行、募集或負擔，不應將不同公司及不同法律關係混為一談。圖取自兆基屋管官網

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