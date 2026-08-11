信用卡疑義帳款處理缺失 合庫聲明：內部自行發現清查展現負責態度

合作金庫商業銀行針對信用卡疑義帳款處理缺失發表聲明指出，本案由銀行內部自行發現信用卡疑義帳款案件有作業疏失情形，隨即組成專案小組進行清查，確認事發主因舊系統自動化程度不足，高度依賴人工處理，導致案件作業延宕。經過積極清查釐清全貌後，旋即主動向主管機關通報重大偶發事件，展現負責態度。

合庫說明，本起事件屬內部作業疏失，並不影響持卡人權益。已重新檢視作業流程並執行具體改善措施，同時優化作業系統，目前各項機制均運作正常，並對相關人員進行究責。

合庫表示，主管機關核處本行停止受理新客戶辦理信用卡業務1個月，於處分期間內，對既有客戶之服務不受影響。本行對此已深切檢討，爾後將持續落實相關內控制度，杜絕類似情事再度發生。