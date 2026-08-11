金總明改選董瑞斌續任理事長 合庫董座林衍茂擔綱理事兼秘書長

台灣金融總會明日召開會員大會改選理事會，代表銀行公會的現任理事長董瑞斌將續任，秘書長將由合庫金董事長林衍茂接任，據悉，他會先代表銀行公會當選理事，之後再由理事長依職權任命為秘書長，惟因身為合庫金暨合庫銀行董座業務繁忙，出任金總秘書長會採兼任模式。

金融總會在金融監督管理委員會的指導下，由各金融產業公會及相關週邊團體共36個金融團體、143位會員代表組成，包括銀行、信託、票券、證券、期貨、證券投資信託及投顧、壽險、產險、保代、保經、信聯社、租賃、會計等金融組織或機構。設置理事19人、監事5人，由會員代表選舉，理監事會均由各金融團體、組織或機構負責人組成。

據指出，明日在期交所召開會議先選出理監事，之後再任命秘書長，現屆秘書長吳當傑因年滿68歲已於2月份退休。據了解，董瑞斌邀請林衍茂擔任秘書長，林衍茂已經答應，惟會採兼任模式，金總日常工作主要會由專任副祕書長負責，此外，林衍茂亦會以銀行公會常務理事的身分出任金總理事。