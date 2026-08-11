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看準中元採買商機 北富銀momo卡於momo購物網消費享最高10%回饋

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中元節將至，家家戶戶開始準備普渡供品。看準中元採買商機，台北富邦銀行推出多項信用卡購物優惠，活動期間持momo卡於momo購物網消費享最高10%回饋；於全聯、大全聯及多家電商平台刷富邦卡，可獲得豐富福利點或刷卡金，無論是準備普渡供品或採買家庭日用品，都可趁此機會一次購足，輕鬆省荷包。

北富銀表示，中元節向來是國人重要的民俗節慶之一，許多家庭會趁此時採買食品飲料、民生用品及居家備品。即日起至9月30日，持momo卡於momo購物網購買熱門精選品牌商品免登錄享最高7%回饋；若完成登錄並參加「店外消費滿5,000元享店內加碼最高3%回饋」活動，合計最高可享10%回饋。此外，8月底前於momo購物網單筆分期消費滿25,000元並完成登錄，可享1,800元刷卡金回饋。透過串聯店外內不同消費場景，為卡友創造更豐富、彈性的用卡體驗。

除了momo購物網，北富銀還針對熱門電商平台提供多重優惠。即日起至9月30日，持富邦卡於蝦皮購物、PChome24h購物、淘寶及酷澎等指定平台消費，單筆滿5,000元最高可享300元刷卡金、滿10,000元最高可享800元刷卡金、滿20,000元最高可享1,500元刷卡金回饋，在家輕鬆動動手指就能把回饋拿好拿滿。

如果喜歡到實體通路採買，北富銀也同步祭出量販通路回饋方案。8月7日至9月3日期間，於全聯周六、周日單筆消費滿1,300元以上，即可獲贈650點限量全聯福利點；8月7日至8月20日於全台21間大全聯刷富邦實體信用卡，單筆消費滿3,000元以上送900點限量全聯福利點，若單筆分期消費滿10,000元以上，再加碼送3,000點限量全聯福利點，準備普渡供品之餘，也能順手補齊各式民生所需。

中元普度不僅是重要民俗節慶，也是親友相聚的良機。富邦J卡推出精選通路滿額活動，7月至9月期間，卡友只要上個月新增國內一般消費滿5,000元，當月於foodpanda、Uber Eats點外送，或至全台指定餐飲、加油站及國內外售票通路消費滿額，完成登錄後最高可享900元即享券回饋，陪伴卡友與家人享受歡聚時光。

momo 北富銀

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