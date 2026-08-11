合庫出包6千筆信用卡爭議款沒人管 自吞逾億元遭金管會重罰1200萬

合作金庫銀行信用卡內控出大包！金管會今（11）日公布重大裁罰，合庫銀行自2015年至2024年間，受理客戶信用卡疑義帳款後，竟有高達6334件未即時向信用卡國際組織申請退款，導致銀行自行承擔損失約1億164萬元。金管會認定合庫內控出現重大缺失，重罰1200萬元，並停止受理新客戶信用卡業務1個月，屆期還須經金管會認可改善後才能恢復。

更離譜的是，銀行局副局長王允中說，合庫去年更新會計系統，將舊系統資料移轉至新系統時，才發現「信用卡墊款」科目帳務無法勾稽，進一步清查，才挖出這批長年累積的疑義帳款，合庫去年10月20日通報重大偶發事件。

一般而言，持卡人刷卡後若發生未收到商品、退貨未退款等交易爭議，可向發卡銀行申請疑義帳款，再由銀行依國際信用卡組織規範，在期限內提出退款請求。但合庫部分案件未及時處理，錯過申請時限，最終無法向商店端追回款項，只能由銀行自行吸收損失。

金管會進一步點名合庫五大缺失，包括信用卡疑義帳款作業規範及控管機制不完善、相關文件保存或銷毀程序有缺失、內部稽核機制不健全，以及員工輪調與信用卡會計帳務處理未確實執行。

金管會認定，合庫未完善建立並確實執行內控制度，已違反銀行法及相關內控內稽規定，因此除開罰1200萬元並予以糾正外，更祭出停止受理信用卡新戶1個月處分，改善未獲金管會認可前，不得重新辦理。