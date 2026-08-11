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綠能金融再創里程碑！11家銀行首度加入 海龍計畫完成550億元增額融資

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
總裝置容量1GW海龍計畫力拚2026年底完工，今日宣布成功完成總額達新台幣 550 億元的增額融資（Incremental Financing）。除獲得原 7 家出口信貸機構及既有參貸銀行團持續支持外，這次另有國家融資保證中心及 17家金融機構擴大參與。（圖／海龍提供）
總裝置容量1GW海龍計畫力拚2026年底完工，今日宣布成功完成總額達新台幣 550 億元的增額融資（Incremental Financing）。除獲得原 7 家出口信貸機構及既有參貸銀行團持續支持外，這次另有國家融資保證中心及 17家金融機構擴大參與。（圖／海龍提供）

由日本三井物產、加拿大北陸能源、馬來西亞淨達力再生能源共同投資開發的海龍離岸風電計畫（以下簡稱海龍計畫），11日宣布成功完成總額達新台幣 550億元的增額融資（Incremental Financing）。透過取得規模更大、條款更具競爭力的融資，進一步優化了專案的資本結構，並為順利完工及長期發展奠定更穩健的財務基礎。

海龍計畫表示，這次除獲得原 7 家出口信貸機構（Export Credit Agencies, ECAs）及既有參貸銀行團持續支持外，另有國家融資保證中心及 17家金融機構進一步擴大參與：其中包含 6 家增加參與額度的原有參貸銀行（台北富邦、香港上海滙豐、法國東方匯理、中國信託、京城、星展）以及 11 家首次加入本案融資的公股、民營及外商銀行（兆豐國際、彰銀、輸出入銀行、華南銀行、土地銀行、台灣中小企業銀行、合作金庫、台中商銀、板信商銀、安泰商銀及法國興業）。

海龍計畫說明，其中一項重要成果，是本土銀行進一步擴大參與，並與既有國內外金融合作夥伴共同支持本專案。這不僅展現金融市場對海龍計畫及台灣能源轉型的長期信心，也彰顯台灣綠色金融市場日益成熟，持續吸引多元資金投入重大能源建設，也彰顯了在地金融機構支持國內綠能發展的堅定承諾。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，這次融資優化充分展現政府、金融市場及民間企業攜手合作、共同推動台灣能源轉型與綠色金融發展的重要成果。海龍團隊將持續與產業夥伴密切合作，如期如質完成專案建設，提供穩定潔淨的綠電，為提升台灣能源安全與能源韌性，以及推動 2050 淨零轉型持續貢獻。

海龍離岸風電計畫位於彰化外海約 45 至 70 公里處，規劃建置 73 座風機，總裝置容量逾 1 GW。目前整體工程進度穩步推進，朝 2026 年底前完工併聯目標邁進。風場建置完成後，海龍計畫將成為亞洲最大的單一離岸風場，每年所產生的綠電將可滿足台灣超過百萬戶家庭的用電需求。

綠能 銀行 離岸風電

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