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合庫逾6000筆信用卡爭議款躺10年沒人管！自吞逾1億 金管會開鍘了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會11日公布，合庫長達近10年未處理6,334件信用卡疑義帳款，自吞逾1億元損失，遭重罰1,200萬元並停收信用卡新戶1個月。聯合報系資料照
金管會11日公布，合庫長達近10年未處理6,334件信用卡疑義帳款，自吞逾1億元損失，遭重罰1,200萬元並停收信用卡新戶1個月。聯合報系資料照

合庫銀行信用卡內控出大包。金管會11日公布，合庫長達近10年未處理6,334件信用卡疑義帳款，自吞逾1億元損失，遭重罰1,200萬元並停收信用卡新戶1個月；這批陳年懸帳竟是在更換會計系統時才意外曝光。

銀行局副局長王允中表示，合庫去年更新會計系統，將舊系統資料移轉至新系統時，發現「信用卡墊款」科目帳務無法勾稽。

進一步清查才發現這批自2015年至2024年間累積的疑義帳款。合庫並於去年10月20日通報重大偶發事件。

王允中解釋，一般持卡人在海外刷卡發生交易爭議，可向發卡銀行申請疑義帳款，再由發卡行透過國際信用卡組織、海外收單行向商店追討。若爭議成立，由商店負擔款項；若不成立，才由持卡人付款。

但合庫這長達近10年間，這些案件既未依期限提出退款請求，或是遭商店拒絕後未續辦補件等，相關款項因此長期掛在銀行的「信用卡墊款」科目，由合庫自行墊付。

王允中說，這批帳款最終由合庫自行吸收，已經董事會通過，並於今年第1季打消呆帳，合計損失約1億164萬元。由於疑義帳款期間並未向持卡人收取，因此不影響客戶權益。

金管會認定，合庫問題不只是承辦疏失，而是內控多道防線同時失守。包括疑義帳款長期由同一承辦人從系統登打、進度追蹤到帳務調節一手包辦，沒有覆核及牽制機制，第一線也缺乏查核。

此外，合庫內部稽核多年未發現異常，信用卡系統與會計系統也未連動，甚至部分尚未完成處理案件的相關文件已遭銷毀，使問題長達10年都未被揭露。

金管會因此重罰合庫1,200萬元並予糾正，更停止受理信用卡新客戶1個月。

王允中表示，停止受理新發卡，主要是考量合庫內控缺失嚴重，短期內無法立即改善，因此先限制新增業務、避免風險繼續擴大，待金管會確認改善後才能重新受理。

金管會另要求合庫依「責任地圖」，全面檢討涉及本案的總行督導管理人員責任，並由稽核單位持續追蹤改善。

合庫 信用卡 金管會

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