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公勝財顧推動「家族財富治理」 逆轉被動分配資產為主動

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
傳承規劃啟新局，公勝財顧舉辦財富傳承顧問模式差異研討會。公勝財顧／提供
傳承規劃啟新局，公勝財顧舉辦財富傳承顧問模式差異研討會。公勝財顧／提供

立法院已於2026年7月三讀通過民法修正案，正式刪除「兄弟姐妹特留分」的規定，賦予被繼承人更高的遺囑自主權。在此台灣史上最大規模「世代財富交接潮」的關鍵時刻，讓人更進一步思考財富傳承，究竟傳的是資產，還是家的未來？公勝保經暨公勝財顧董事長蔡聖威指出，高資產家庭與企業主必須跳脫傳統「事後分財產」的被動思維，轉向主動且全盤的「家族財富治理」。

蔡聖威認為，特留分修法只是台灣大繼承潮下的冰山一角。當傳統遺產分配制度不再能完全涵蓋現代家族的複雜需求，高資產家庭與企業主必須跳脫傳統「事後分財產」的被動思維，轉向主動且全盤的「家族財富治理」，才能依自身意志分配資產，照顧指定的對象，進而實現家族長富的目標

公勝財顧家族辦公室專案負責人楊振和表示，在接班世代交替的過程中，高資產家庭所面臨的傳承挑戰相對複雜。一個成熟的家族資產組合，往往同時橫跨企業股權、跨國不動產、多元金融資產、人壽保險與海外信託；同時還必須處理強化企業經營權、下一代接班意願、家族成員生活現金流，以及繁複的租稅法規。過去許多人談傳承，往往簡化為「節稅」或「立遺囑」，遺囑或許能決定名下資產歸予何人，卻無法解決企業如何順利交棒、家族成員如何獲得長期穩定的收益、資產如何防禦風險，甚至下一代是否具備管理財富的能力與共識。

面對日益複雜的傳承需求，傳統單一金融從業人員推銷特定商品的服務模式已難以為繼。公勝財顧積極啟動服務變革，推動「Family First」為核心的家族財富整合服務，運作邏輯從「一位顧問服務一位客戶」，升級為「一個專業團隊服務一個家族」。主責顧問將扮演家族的「總理財規劃師」，首先深度梳理家族結構、企業經營狀況、資產圖譜與核心價值期待；隨後串聯包含財務規劃師、稅務會計師、執業律師、信託專家與家族辦公室專業資源，為家族量身打造一站式的全盤解決方案。

而未來家族財富管理的焦點，將從過去純粹追求「資產規模（AUM）」與「投資績效」，轉向建構「家族財富治理（Family Wealth Governance）」。具體涵蓋三個關鍵層次。首先是「財富保全與移轉」，透過法律、信託與保險工具，確保資產在移轉過程中不受非預期風險如家庭變化、債務糾紛或稅負調整所影響；其次為「企業與資產持續運作」，妥善規劃企業股權結構，確保經營權穩定與資產持續產生現金流。最後是「家族價值凝聚共識」，促進家族不同世代之間的溝通，讓家庭成員對財富使用與傳承更有一致性，降低爭端產生。

真正的傳承，絕非等到上一代離去後才開始處理剩餘的財產。蔡聖威強調，「而是在創業者思慮清晰、意志健全之際，就主動思考：要留下什麼、留給誰、如何留，以及希望這些資源為家族與社會創造什麼長遠價值。透過專家團隊與家族辦公室參與，為高資產家庭與企業主擁有一個強大的協作平台與制度體系，由主責顧問第一線精準幫助他們辨識家族潛在風險，並在最佳時機引進專家資源，真正站在家庭整體的視角提供客觀解方。

特留分

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