永豐金租賃深化南台灣布局 台南分公司正式開幕

永豐金控（2890）旗下子公司永豐金租賃，台南分公司本周正式營運。永豐金租賃目前除於台北、台中、高雄及台南設有營運據點外，亦於大陸設立永豐金國際租賃有限公司，提供當地企業融資租賃服務，並於香港設立永豐金資本國際（香港）有限公司，作為境外業務發展平台，同時布局東南亞市場，透過海內外據點串聯，就近掌握市場需求與產業發展商機。

永豐金租賃10日舉行台南分公司開幕儀式，由董事長李文宏及總經理王盈如共同主持，台南分公司正式營運，使南台灣據點布局更加完善。

永豐金租賃董事長李文宏表示，台南分公司的成立不僅是公司營運版圖的重要延伸，更是深耕在地市場的重要一步。未來將秉持專業、穩健及服務的核心精神，持續貼近客戶需求，提供更即時且多元的融資解決方案，陪伴企業成長。

南台灣擁有完整產業鏈及多元企業聚落，涵蓋傳統製造業、機械設備、金屬加工、營建工程及科技相關產業。隨著企業持續推動升級轉型，設備投資及營運資金需求穩定成長。台南分公司的成立，將有助於永豐金租賃貼近在地企業需求，強化在地經營與服務量能。

永豐金租賃長期深耕台灣市場，提供企業多元化融資租賃服務，業務範圍涵蓋機器設備、生財器具及存貨等融資性租賃、營業性租賃、分期付款買賣及相關融資服務。