新台幣會繼續升破32？交易員大買押漲台幣的選擇權 無視季節性利空

外匯交易人士正擴大押注新台幣升值的選擇權，顯示在新台幣匯率於7月出現2015年來最差同月表現後，市場氛圍正在轉變。

彭博資訊報導，美元兌台幣的賣權需求在7月最後兩個交易日大幅攀升。這類選擇權可在美元兌台幣走貶、即台幣升值時獲利。根據彭博彙編美國存託信託與結算公司（DTCC）的數據，7月這類合約的名目交易量逼近80億美元，且今年首度超越買權。8月初的數據顯示，這一趨勢仍在延續。

衍生品部位的轉變顯示，一些投資人正把目光放在台幣更廣泛的升值行情上，忽視季節性、海外投資人將股息匯回帶來的不利因素。日本與南韓當局出手干預、支撐日圓與韓元，加上聯準會（Fed）利率按兵不動，都為新台幣提供有利因素，即使美元仍維持強勢。

花旗集團表示，客戶對美元兌台幣選擇權的需求有所增加，這類選擇權可在美元兌台幣進一步走弱時價值走升。

花旗駐倫敦全球外匯選擇權交易主管葛林（Patrick Green）表示：「客戶的興趣自上周稍晚以來已經提高，而且主要押注美元兌台幣走貶。」他指出，相關合約的到期期間從短期到較長期都有，短期合約主要是為了因應即將公布的美國通膨數據，另一些合約「目標是未來一個月台幣兌美元升至31.5」。

新台幣本月迄今升值0.2%，目前約在32.231元兌1美元；7月則貶值1.43%。

其他市場指標也顯示台幣可能正在回升。美元兌台幣短天期風險逆轉指標已轉為負值，並跌至5月以來最低。該指標衡量市場對美元兌台幣買權相較於賣權的需求強弱的指標。這意味著，至少在短期內，相較於押注美元進一步上漲的選擇權，交易人士願意支付更高的溢價，購買能從美元對新台幣走弱中獲利的選擇權。

新台幣無本金交割遠期外匯（NDF）的換匯點數在7月底多數期限均跌入折價區間，進一步反映出市場對新台幣升值的預期。

這種市場定價的轉變，很快可能蔓延至即期外匯市場，因為企業財務部門會因應市場風向改變而調整操作。

華僑銀行策略師指出，隨著市場對美元的看法不再一面倒，一些企業可能更願意增加換匯或避險活動，「即使行為只有小幅轉變，也可能帶來相當可觀的本幣需求；目前看來，韓元似乎領先這波走勢，而台幣則開始跟上。」