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一卡通新董事長由前高市府秘書長郭添貴接任

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
一卡通新任董事長郭添貴。一卡通／提供
一卡通新任董事長郭添貴。一卡通／提供

一卡通票證公司11日召開臨時董事會宣布，代理董事長廖泰翔將於年8月11日卸任，會中推舉通過由前高雄市政府秘書長郭添貴擔任董事長，帶領一卡通公司開創支付應用新局。

一卡通新任董事長郭添貴表示，廖董事長自2022年8月25日上任以來，成功帶領一卡通在數位轉型與永續發展上取得顯著成就，並憑藉其豐富的市政與產業經驗、對市場趨勢的敏銳掌握及前瞻的策略視野，深化 iPASS 一卡通與各界合作，持續拓展支付應用場景與商業發展機會。

在廖董事長帶領下，iPASS 一卡通成功躍升為全台用戶數最多的電子支付品牌之一，用戶數突破725萬，成長40%；儲值卡發行超過5,400萬張，成長約33%。廖董事長表示：「一卡通公司近3年不僅在 iPASS MONEY 用戶數上有顯著成長，iPASS 一卡通整體營業額相較2022年更成長高達79.2%，讓 iPASS 一卡通一舉成為橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大場景，深受民眾青睞的支付領導品牌。」並以豐富多元的支付生態系為基礎，結合數據分析深化會員經營，協助政府與企業夥伴推動數位轉型，讓一卡通持續邁向「iPASS 一卡通 3.0」。

廖董事長在任期間，除主導一卡通國內外支付版圖拓展，亦在數位轉型與永續發展上締造卓越成效。透過跨域整合，推動交通碳排放數據取得 BSI 認證，協助企業導入「ESG 差勤卡減碳方案」，更推出獨步市場的「一卡通綠點」回饋機制，鼓勵民眾透過日常消費與公共運輸實踐低碳生活，與政府推動2050淨零轉型目標相互呼應。廖董事長亦善用其對城市經濟發展的深入理解，成功促成一卡通與高雄市大型節慶活動結合，提升市集體驗並推動綠色經濟，展現企業與城市發展共榮的典範。

新任董事長將由高雄市政府秘書長榮退的郭添貴接任。郭董事長歷任交通部航港局局長、台灣港務公司總經理、高雄港區土地開發公司董事長及高市府文化局副局長等要職，公職歷練完整，熟稔政府法規、人事及機關運作，有助於推動社會福利、公共運輸、減碳永續、公衛保健、場館展演、商圈行銷、規費繳納等領域之儲值卡與電子支付帳戶業務整合及健全發展。

郭董事長於交通部、港區土地開發公司、高雄流行音樂中心等機構擔任要職期間，累積豐富的中央資源協調、商業場域經營，以及文化展演結合經濟活動等經驗；公職任內更曾協調府內局處協助亞洲資產管理中心高雄專區設立。其完整歷練將有助於一卡通加速跨域合作、擴大使用場景、整合公私部門資源，並進一步擘劃具前瞻性的金融商品與創新服務。

一卡通票證公司未來將借重郭董事長豐富的跨領域治理與產業經驗，持續提升品牌影響力，讓 iPASS 一卡通在智慧城市、金融創新及永續發展等領域扮演不可或缺的重要角色，持續朝成為支付基礎建設的目標邁進，深耕台灣多元支付市場。

一卡通 秘書長 董事長

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