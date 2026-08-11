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黃金多頭氣勢再起！金價攻上4,400美元 本周 CPI 成關鍵

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

國際金價延續強勢走勢，11日現貨黃金盤中最高觸及每英兩4,435.33美元，截至台北時間中午12時6分報每英兩4,417.1美元，單日上漲14.64美元、漲幅0.33%，穩守4,400美元整數關卡。近幾個交易日金價快速走高，主要受到美國就業數據疲弱、美元轉弱，以及市場重新評估聯準會（Fed）升息路徑帶動，技術面突破100日均線後，也吸引追價與回補買盤進場。

市場焦點目前轉向本周公布的美國7月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）。市場預期7月CPI月增0.1%、年增3.4%，若通膨持續降溫，將有助進一步降低Fed 9月升息預期，並壓抑美元與美債殖利率，對不孳息黃金形成支撐；反之，若通膨意外升溫，則可能重新推高升息預期，使金價面臨震盪。

資金面也開始轉向有利黃金。世界黃金協會資料顯示，7月全球黃金ETF終止連續兩個月淨流出，持倉增加23.5公噸；中國央行7月也持續增持黃金，加上部分量化基金仍持有淨空部位，若金價持續突破關鍵價位，空單回補有望進一步推升行情。

展望後市，4,400美元能否站穩將成為短線多空關鍵，若美國通膨數據持續降溫、升息預期進一步退潮，金價可望延續偏多格局；但中東情勢及能源價格仍具不確定性，若油價再度大漲推升通膨疑慮，黃金短線仍可能出現高檔震盪。

金價 黃金 CPI

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