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台彩首度挑戰特攝手法 三支反轉短片讓公益盈餘故事走進你我日常

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
公益彩券盈餘支持玩具車巡迴服務深入偏鄉，陪伴孩子快樂成長。台灣彩券公司／提供
公益彩券盈餘支持玩具車巡迴服務深入偏鄉，陪伴孩子快樂成長。台灣彩券公司／提供

為讓更多民眾認識公益彩券盈餘如何實際挹注社會福利、陪伴日常生活，中信銀受財政部指定發行公益彩券，並委託台灣彩券公司執行，11日發表三支全新年度公益彩券形象宣傳短片《怪獸來襲》、《一帶宗師》與《神手奇蹟》。

今年首度以昭和特攝、武俠及醫療劇等手法拍攝的類型電影為創意靈感，透過30秒內劇情反轉，將偏鄉玩具巡迴車、二度就業婦女培力及青少年職涯發展等公益彩券盈餘支持的真實案例，轉化為更貼近大眾、也更容易引發共鳴的故事，展現公益彩券盈餘默默陪伴台灣每個角落、支持社會安全的重要力量。

中信銀自第3屆（96年）起肩負公益彩券發行工作至今，持續協助政府推動公益彩券制度健全發展。中信銀執行副總高人傑表示：「公益彩券的價值，不只是提供民眾參與公益的平台，更透過穩健累積公益盈餘與回饋金，長期支持社會福利、照顧弱勢族群，建構起覆蓋全台灣的社會安全防護網。許多默默運作的社福服務背後，都有這份善意的挹注，持續溫暖照顧這片土地上的每一個人。」

依據《公益彩券發行條例》規定，公益彩券盈餘專供補助國民年金、全民健康保險準備及社會福利支出；截至115年6月止，第5屆公益彩券已累計創造盈餘逾838億元，持續發揮「全民參與公益」的精神，建構覆蓋全台灣的社會安全網。

在短影音成為主流傳播形式的今天，今年公益彩券希望透過更具戲劇張力的影像語言，吸引民眾停下腳步，也重新看見公益盈餘與日常生活的連結。今年推出的三支短片，皆取材自公益彩券盈餘支持的真實公益成果，並透過戲劇化的敘事手法，翻轉大眾對公益宣導的既有印象：

《怪獸來襲》以日本昭和特攝片為靈感，當觀眾以為怪獸即將展開激烈對決時，鏡頭卻反轉至一輛載滿玩具的偏鄉玩具巡迴車，呈現公益彩券盈餘支持玩具車巡迴服務深入偏鄉，陪伴孩子快樂成長。

《一帶宗師》向經典武俠電影致敬，以俠女幹練的身段及銳利的眼神，巧妙比喻二度就業婦女透過職能培訓及考照，重新建立專業能力與自信，順利重返職場，展現公益彩券盈餘支持婦女培力的成果。

《神手奇蹟》則以醫療劇中緊張的手術室氛圍開場，最後揭曉鏡頭聚焦的其實是一群投入職涯探索、正在進行烘焙課程的青少年。透過反轉手法，呈現各縣市政府運用公益彩券盈餘推動青年培力，協助弱勢青年探索興趣、培養技能，逐步找到未來方向。

台灣彩券公司董事長黃志宜表示：「台灣彩券團隊除了兢兢業業維持營運動能，更思考如何用與時俱進的語言與大眾溝通。今年我們首度打破傳統溫馨框架，以特攝劇與戲劇反轉手法呈現吸睛的故事，希望讓大家發現，原來看似電影般的劇情，都是公益彩券默默在大家身邊發揮影響力的真實日常，進而帶動全民共同參與良善循環。」

台彩 公益 故事

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