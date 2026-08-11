公公併公聽會 國票金將首度赴立院列席 副董事長卻請假了

立法院今年6月30日三讀通過《虛擬資產服務法》，台灣虛擬資產產業正式邁入專法時代，目前共有8家通過金管會登記制的合規虛擬資產服務商（Virtual Asset Service Provider，VASP）， 唯有取得主管機關許可才能夠營運。但XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文（Wayne）認為，取得許可，並不代表平台從此不再面臨安全與營運風險，重點在於業者對風險的控管。

2026-08-11 10:57