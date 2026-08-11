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公公併公聽會 國票金將首度赴立院列席 副董事長卻請假了
立法院財委會明日將召開泛公股金融機構如何擬訂泛公股合併計畫公聽會，除了公股八大行庫之外，並首度邀請國票金（2889）列席，且此次特別請副董事長列席，不過，根據出席名單，國票金副董陳冠舟請假。
公股拿下國票金主導權以後，立院及各界關注國票金副董設立必要性與薪酬，以及未來公公併計畫，財委會召開「財政部所屬泛公股金融機構，面對當前激烈競爭環境，如何擬訂泛公股合併之短中程策略與實施計畫」公聽會。
據悉，此次除了公股行庫董事長及總經理之外，一併邀請副董事長列席，包括華南金（2880）副董林知延亦會出席，不過，根據出列席人員名單，陳冠舟此次請假，明日會議料將成為立委關注焦點。
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