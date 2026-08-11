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日本政府匯市干預後回吐 日圓再跌破159關卡
日圓兌美元再度走跌，已跌破159關卡。本國銀行指出，日圓走跌主因是美日利差因素，回吐先前日本政府干預約一半價格，若日圓持續位於159上方，可能會再重新測試160日圓關卡，不過市場對日本政府可能干預匯市的疑慮，預估將限制日圓大幅走弱的空間。
日本銀行7月會議的意見摘要顯示，隨著基礎通膨率接近2%，部分決策官員支持加快政策正常化步調，國銀仍預期日銀今年底前將升息一碼。不過，由於目前美日利差仍大，使日圓短期仍面臨貶值壓力。
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