新安東京海上產險H1市占排名第四 台北分公司喬遷至復興北路

新安東京海上產險今年上半年簽單保費收入市占排名第四，金額達118.45億元，僅次於富邦產險、國泰產險和新光產險。在外商產險公司中表現奪冠。

新安東京海上產險本周宣布，台北分公司正式由台北市中山區松江路148號3樓，遷移至松山區復興北路369號13樓（保富通商大樓）。新服務據點經內部空間優化設計，結合數位化服務設施，提供客戶更舒適、更優質的服務體驗。此次喬遷更體現實踐「To Be a Good Company」品牌願景與「心安之處 新安所在」服務精神，以專業保障與貼心服務，在風險來臨時成為保戶最安心的後盾。

新安東京海上產險表示，公司始終以「成為專業且貼心的最佳產險公司」為願景，秉持日本東京海上集團1879年創立以來「與客戶及社區併肩同行」的使命，致力於打造社會大眾安心的生活環境。公司以「永續卓越」為核心價值，貫徹「服務隨時在」精神，積極提供創新且貼心的保險商品與服務。在公平待客方面，更名列金管會2026年度評核績優前25%業者，並獲最佳進步獎，為唯一獲得雙獎殊榮的產險業者。

此次台北分公司喬遷新址，正是公司不斷優化客戶服務體驗的具體展現。目前公司在全台有35個綿密服務據點提供專業保險服務。