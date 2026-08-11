新台幣早盤升破32.2元 可能觸發美元多方停損賣壓

外資10日回補台股逾500億元，新台幣匯率終場收在32.231元，升值5.7分。今早新台幣以32.25元開盤，小貶1.9分，但開盤1小時內就升破32.2元心理關卡。

匯銀人士指出，之前新台幣處狹窄區間整理，32.2元成為市場重要心理關卡。近期央行在32.2元附近持續提供流動性調節，市場普遍認為，央行主要目的在於避免匯價短時間出現過大波動，因此32.2元附近的防守意願，成為短期匯市走勢重要觀察指標。

市場人士分析，今早新台幣32.2元關卡遭有效升破，可能觸發美元多方停損賣壓，進一步推升新台幣升值動能，下一個觀察點將落在32元整數關卡。

影響八月匯市走勢的另一項關鍵變數，則是美國利率政策。匯銀指出，由於美國7月非農就業人口意外減少，市場對聯準會9月升息的預期明顯降溫，風險偏好因而回升，接下來市場將密切關注9月15日至16日聯準會利率會議。