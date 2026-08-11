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落實金管會信任金融理念 集保e手掌握App用戶數突破800萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保e手掌握App用戶數突破800萬。臺灣集中保管結算所／提供
集保e手掌握App用戶數突破800萬。臺灣集中保管結算所／提供

臺灣集中保管結算所持續推動數位金融服務，「集保e手掌握」App整合證券、基金、銀行存款等多元資產資訊，已成為投資人的隨身理財好幫手。隨著服務功能不斷擴充，用戶數日前已突破800萬戶，展現數位金融服務深入國人理財日常的強勁動能。

集保結算所總經理陳德鄉表示，為落實金管會信任金融理念，將以集保e手掌握App 800萬用戶為新起點，持續擴大資產整合範圍，並透過跨機構、跨市場資源整合，提供更便利、安全且貼近民眾需求的數位金融服務，讓投資人能更即時、完整掌握個人資產資訊，進一步提升金融服務的可近性與信任感。

為響應金管會開放證券2.0政策，集保e手掌握App近期再推出兩項加值服務。首先，集保結算所攜手期交所新增「期貨資料查詢」服務，投資人於期交所交易人個人資料查詢系統同意授權後，即可於集保e手掌握App中檢視期貨開戶、部位餘額及成交資料。

此外，集保結算所也與八大證券商合作，推出線上傳遞財力資料服務，投資人為調整交易額度、申辦信用戶等業務時，可透過線上申辦將本人於其他證券商帳戶的資產庫存與交易明細傳輸至受理證券商，安全高效的促進服務申辦流程。

這兩項服務已於2026年7月8日上線，截至7月底，服務合計的申請資料筆數已逾22萬筆，顯示投資人對跨機構資料整合及數位化服務需求殷切，也象徵我國開放金融應用場景再向前邁進。未來集保結算所將持續以投資人需求為核心，深化金融科技應用，打造更安全、便利且值得信賴的數位金融服務環境。

金管會 集保結算所 數位金融

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