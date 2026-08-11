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日圓回吐近半漲幅 市場關注日本央行升息步伐

中央社／ 東京11日綜合外電報導
在美國和日本罕見聯手干預匯市後，日圓已回吐約一半漲幅。路透
在美國和日本罕見聯手干預匯市後，日圓已回吐約一半漲幅。路透

在美國和日本罕見聯手干預匯市後，日圓已回吐約一半漲幅。投資人表示，各國央行缺乏「統一口徑」，削弱這次干預對市場的影響。

英國「金融時報」報導，日圓兌美元匯率近期跌至近40年來最弱程度，7月30日一度貶至1美元兌約164日圓，在東京與華府出手干預後反彈至接近155日圓，隨後又出現回落。日圓兌美元10日一度急跌1%至159.36日圓。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據，期貨與選擇權市場交易員仍押注日圓走貶，但在日美干預匯市後，已縮減空頭部位規模。

Russell Investments全球解決方案策略主管指出：「干預措施的效果正在減弱。」他補充說，若要讓日圓持續走升，「還需要更多措施」。

投資人表示，除非日本銀行（BoJ）同步升息，否則這類干預不太可能為日圓提供持久支撐。他們也認為，缺乏國際合作讓干預效果大打折扣。「金融時報」上週報導，美國在採取這項罕見行動、拋售歐元以支撐日圓匯率前，並未與歐洲中央銀行（ECB）協商。

蘇黎世（Zurich）保險首席市場策略師米勒（GuyMiller）說：「我認為歐洲央行沒有參與其中，並不是件好事。」他指出，央行間的協調舉措「會向市場釋放各方立場一致的訊號」。這次行動與2011年日本大地震後，七大工業國集團（G7）為壓低日圓匯率而採取的聯合干預行動形成鮮明對比。

投資人目前的關注焦點在於，日本銀行是否會屈服於市場壓力，上調利率以支撐日圓。受到政府支出疑慮與油價上漲等通膨壓力影響，日圓匯率近期遭受重挫。日本財務省4月和5月採取的干預措施，僅為日圓帶來短暫喘息空間。

高盛（Goldman Sachs）駐東京分析師表示，日本銀行7月會議將利率維持在1%，會後公布的意見摘要顯示，「風險平衡明顯偏向」提前升息。

一名委員會成員在日本銀行昨天公布的報告中說：「鑑於核心消費者物價指數（CPI）通膨率已接近2%目標，且相比以往應更加重視物價上行風險，因此可以認為，政策利率升息腳步可能快於市場預期。」

交易員認為，日本銀行在9月舉行的下次會議將基準利率調升0.25個百分點的機率約為50%。

花旗（Citi）分析師預測，日本銀行貨幣政策將「出現重大轉變」，意味自9月起加快升息步伐，並在明年底前將利率升至2%。

報導指出，日圓匯率若再次跌破160日圓兌1美元關卡，將進一步推升通膨壓力，也會加劇美國決策者對美元過度強勢的擔憂，並引發外界揣測，日本是否需要拋售其龐大的美國國債持有部位，作為更大規模匯市干預的一環。

日圓 匯率

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