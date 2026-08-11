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臺灣週11月登場 提前造勢
邁入第二屆的「臺灣週」將自11月3日起登場，一路舉辦兩周至11月13日止。證交所今年提前三個月展開前期造勢，市場高度解讀此舉展現出政策積極作多的態度。
臺灣證券交易所為正式揭開「2026臺灣週」序幕，宣布將於17日盛大舉行啟動記者會，並邀請金管會主委彭金隆親自出席並致詞。
證交所指出，「臺灣週」作為我國極具代表性的重要國際性金融盛事，今年邁入第二屆。為了進一步深化國際金融交流與產業合作，全面展現臺灣資本市場的卓越發展成果與強大國際競爭優勢，金管會特別規劃於11月3日起盛大舉辦「2026臺灣週」，凝聚產官學界共識。
本次為期兩周的系列活動內容豐富多元，涵蓋隆重的開幕式、深度高峰座談會、精彩專題演講以及大型展會等多項重要活動。
預計將廣泛邀集國內外知名金融業者、專業資產管理機構、各大上市櫃公司及產官學界賢達共襄盛舉，齊聚一堂共同向國際社會展現台灣資本市場的創新實力與前瞻布局。
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