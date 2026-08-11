一銀勇奪信託評鑑三大獎

第一銀行信託業務再獲肯定，一舉拿下最佳信託獎、信託業務創新獎及安養信託獎三項大獎。截至2025年底，安養信託管理財產近420億元、居業界第一，並以全齡人生為主軸，串聯退休安養、投資理財及資產傳承服務。

面對台灣進入超高齡社會及少子化趨勢，民眾對退休照護、資產保全與財產傳承需求同步升高。

一銀從「全齡人生」出發，將信託服務從高齡安養往前延伸至退休準備，往後銜接家族傳承，打造涵蓋不同人生階段的服務架構。

在高齡安養方面，一銀整合安養給付、資產保全、保險金管理及財產傳承等需求，推出「珍愛傳承」系列商品。透過產品、服務及系統整合，讓信託不只協助保管資產，也可依約定支應醫療、照護及日常生活所需。

一銀並建置全方位信託平台及資訊交換平台，提高信託給付效率，確保信託財產專款專用於客戶自身照護。

同時串聯安養信託與員工福利信託，導入「基金單位數撥轉機制」，讓退休準備從職場累積一路銜接至退休生活。

除了退休安養，一銀也把信託進一步延伸至財富管理與世代傳承。透過家族辦公室及家族信託服務，協助客戶整合資產配置、照護安排與財產傳承，讓信託從單一商品逐步走向一站式資產管理工具。

為擴大全齡信託服務量能，一銀持續強化專業人才布局，並於各分行設置信託業務專員。

截至2025年底，已有460位行員取得高齡金融規劃師資格，另有134位取得家族信託顧問師認證，強化第一線提供安養與傳承規劃的能力。

一銀也透過信託推廣講座、數位通路及相關宣導活動，提升民眾對信託制度的認識，讓信託從少數高資產客戶使用的工具，逐步擴大到一般家庭的退休與照護需求。

一銀表示，未來將持續深耕高齡金融與傳承信託，朝數位、永續、深耕及普及等方向發展。透過串聯退休準備、生活照護、資產管理與世代傳承，讓信託服務更貼近客戶全生命周期需求。