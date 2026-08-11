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萬事達卡在台推世界傳奇卡

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

看準台灣富裕客群消費力，萬事達卡昨（10）日宣布在台灣推出萬事達卡世界傳奇卡（World Legend Mastercard），台灣區董事總經理陳懿文指出，目前全球僅香港、加拿大、巴西和美國合計五銀行發行，台灣則可能明年由合作銀行推出，有望成為第五個發行國。目前多家銀行已摩拳擦掌詢問該卡合作，欲搶攻富豪市場，以國外案例來看，該卡年費至少10萬元起跳。

萬事達卡產品與解決方案經理陳姿穎表示，為支撐頂級卡別的定位，萬事達卡同步發表全新升級上市的「非凡臻選禮遇平台」，聚焦旅遊、餐飲與娛樂三面向。世界傳奇卡持卡人可享有多項專屬權益，像是無限次免費使用專屬機場快速通關服務，並可攜帶最多三人同行，對應到高端客群可能常以家庭為單位往返不同國家所設計。而這也是三大發卡組織中，首度在台灣推出的服務。

萬事達卡另突破傳統機場貴賓室嘈雜的印象，打造精饌貴賓室讓世界傳奇卡持卡人可無限次數免費體驗，且可攜帶三人同行，其餘體驗服務如享有全球十個市場逾400間頂級餐廳的即時訂位服務、亞太區48家頂級高爾夫球俱樂部每年四次免費果嶺費優惠、Live Nation海外指定演唱會優先購票與優先選位，以及持卡人及其配偶與子女最高新台幣1,595萬元的海外醫療保險保障等。

陳懿文指出，隨著國內高資產客群對財富管理高端消費服務的需求日益提升，如何將財富管理與信用卡串聯為綜合金融方案，已成為銀行深化富豪客戶關係的核心策略。目前已有數家台灣主要發卡銀行詢問中，預計明年由合作銀行推出，台灣有機會成為全球第五個發行市場，不過前提是沒有其他國家的銀行超車搶先發行。

萬事達卡會員業務主管台灣區副總經理陳昶華指出，目前全球僅有香港滙豐銀行、加拿大Rogers Bank、美國花旗銀行、Bilt，以及巴西C6 Bank等五家金融機構發行該卡。參考海外發卡經驗，萬事達卡世界傳奇卡在全球上市約兩年，銀行多鎖定私人銀行等頂級客群，採嚴格的「邀請制」，例如，香港滙豐銀行發行的世界傳奇卡，年費即高達2.88萬港幣（約新台幣11.8萬元），該卡相關申辦條件由合作銀行設定。

陳昶華指出，雖然世界傳奇卡於10日宣布發行，也有銀行詢問中，但由於該卡屬於全新卡別，相關服務方案與內容設計皆需與銀行討論串聯，會較其他既有的卡別更費時，因此今年難以見到世界傳奇卡發行。若以目前台灣既有的頂級卡世界之極卡來看，目前有玉山星宇航空世界之極卡採邀請制，以及星展飛行世界之極卡採年費制，端看銀行希望服務的主要客群為何。

富豪 巴西 董事

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