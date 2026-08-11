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中租報喜 前七月EPS 6.91元 賺進126億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
中租董事長陳鳳龍。 記者林俊良／攝影
中租董事長陳鳳龍。 記者林俊良／攝影

中租控股（5871）昨（10）日公告今年7月稅後純益18.6億元，較去年同期成長26%，累計前七月稅後純益126.9億元，每股純益（EPS）為6.91元，主因今年整體成本費用率下降，加上台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額減少，帶動獲利表現，其中又以東協地區成長最多，較去年同期增加14%。

中租控股7月單月自結合併稅後純益18.6億元，較上月增加14.7%，較去年同期成長26%，EPS為1.07元，月成長主要受惠於台灣及大陸地區營收成長，加上整體費用率下降，帶動單月獲利增加；累計前七月稅後純益126.9億元，年增6%，EPS為6.91元。中租控股指出，今年整體成本費用率下降，加上台灣及大陸地區預期信用減損損失金額減少，帶動獲利表現。

若分營運地區觀察，今年前七月台灣地區稅後純益較去年同期成長7%，大陸地區成長6%，東協地區則成長14%，成長最顯著，單月表現方面，東協地區7月與上月相比屬於持平。

營收方面，中租控股7月自結合併營收84.6億元，創今年單月新高，較6月增加6%，也較去年同期成長7%，主要受惠於整體業務動能逐月提升，其中台灣及大陸地區營收分別月增7%及6%；累計前七月合併營收567.6億元，較去年同期減少1%。

中租控股的業務主要以企業金融為核心，透過提供企業租賃與分期付款等多元融資服務，持續滿足中小企業的資金調度需求。隨著下半年整體業務動能延續、費用控管得宜、資產品質持續改善，加上中租控股聚焦於發展東協市場業務，欲將其打造為第三獲利成長引擎，未來可望在三大市場的支撐下，繼續維持穩健的營運成長力道。截至目前，泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、印尼等地皆有投資據點。

中租控股已於7月29日完成2025年度盈餘分配的除權息，每股配發現金股利5.8元、股票股利0.2元，合計每股配發6元，其中現金股利配發99.2億元、股票股利配發3.4億元，並預計將於9月1日發放現金股利。

中租 EPS 東協

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