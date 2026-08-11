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陳冠如任國票證副董 公股不支持

經濟日報／ 記者黃于庭廖珮君／台北報導

國票金控（2889）旗下國票證券傳出將於14日召開董事會，研議讓耐斯集團二代的陳冠如續任副董事長。若順利當選，加上其兄長陳冠舟已任金控副董，等於耐斯集團將取得金控、證券兩家公司的副董事長，引發外界疑慮。據了解，國票金控官股代表、董事長張兆順曾表達異議，大股東兆豐金控董事長董瑞斌也認為，耐斯控制權沒那麼高，沒理由支持。

國票金副董陳冠舟高薪議題引發熱議，如果又傳出弟弟陳冠如可能在周五國票證券董事會上，出任副董事長，此人事案不僅引發酬庸爭議，更令外界質疑支持耐斯派的公股是否繞過金控董事長，上演「大股東干政」疑雲。

董瑞斌昨（10）日表示，以整個泛公股行庫來看，只有華南金因民股林家股權很大，因此公股支持民股擔任副董事長，但耐斯股權沒這麼大，沒有這個「特殊性」，就應該跟一般公股銀行有一致、同樣的管理方式。

國票金控 兆豐金控 張兆順

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