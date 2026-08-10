金融業喊兩大退休金改革！勞工可自選 退休基金可投資 PE

2026年金融建言白皮書中，投信顧公會建議，讓勞工退休金建立自選投資機制，其次，開放政府退休基金可投資私募股權基金（PE），等於從個人選擇到基金配置同步鬆綁。

第一項鎖定政府退休基金。公會指出，加州、加拿大及日本等主要退休基金，均已將PE納入投資標的。

台灣目前未將私募商品列入退休基金的資產配置標的，鑒於私募股權基金是資產管理的重要環節，建議正面表列可投資國內投信子公司成立、或受託管理的私募股權基金。

現行勞退、勞保規範，雖提及可投資私募證券或另類投資，但希望進一步明列私募股權基金；軍公教退撫基金規定則未提及私募股權基金，也建議明確納入。藉此擴大政府退休基金可選投資工具，也有助私募股權基金發展。

第二項則直接關係勞工退休金。目前勞退架構是雇主強制提撥6%，勞工可在6%範圍內自願提撥，但資金仍採集中管理。

投信投顧公會建議修正《勞工退休金條例》，建立公、民營併存的勞工自選投資機制。

公會指出，美國、香港、新加坡等地已開放勞工自行選擇退休金投資標的，台灣若跟進，有助提高勞工自願提撥比例。