副董年薪惹議…國票金薪資結構 股東有「異」見

國票金（2889）副董事長高薪爭議延燒，第一銀行昨（10）日首度公開表態，表示身為國票金投資股東，已要求一銀法人董事透過國票金董事會，檢討國票金及旗下子公司薪酬結構合理性。

第一銀行表示，希望國票金持續精進公司治理，並保障股東權益。這也是國票金公股股東首度針對薪酬爭議提出檢討要求，外界也視為公股陣營正式出手。

據了解，一銀法人董事代表擬在國票金董事會發言，要求管理階層提出薪酬檢討方案，再送薪酬委員會討論，之後回到董事會審議，等於啟動一套完整檢討程序。檢討焦點首先將落在「績效與薪酬是否合理連結」。一般經理人獎金多與業績表現掛鉤，因此首要釐清國票金及其子公司的高階主管績效指標為何、實際績效如何，以及目前領取的薪酬是否與績效相符。

根據公開資訊觀測站，第一銀行派駐在國票金法人董事共有三席，包括董事長張兆順，及兩席法人董事。

身為國票金股東的兆豐金董事長董瑞斌昨日也表示，一銀要求檢討薪酬「我覺得合理」，若母公司薪酬需要檢視，子公司當然也應一併納入；若由兆豐金提出建議，方向就是「比照所有公股」。目前兆豐金在國票證有一席法人董事代表。

國票金5月完成董事改選後，由公股陣營掌握董事會，但副董事長由耐斯集團代表出任，年薪酬逾2,000萬元，引發朝野立委質疑。

根據國票金年報顯示，時任董事長魏啟林、副董事長何志強及總經理陳冠舟，年薪分別為2,622萬元、2,030萬元及1,918萬元，都在2,000萬元上下，而公股行庫董、總座，則普遍都不及千萬元。

立法院4日更通過提案，要求財政部所屬公股代表未來在公股事業董事長、副董事長選舉時，不得支持非公股代表，財政部對此表示沒有意見，後續將提出專案報告。

立委質疑，八大公股行庫多未設副董事長，部分大型公股金控董事長年薪也未達2,000萬元，國票金規模相對較小，卻設置高薪副董事長，職務必要性及薪酬合理性因而持續受到檢視。