國泰投信總部喬遷 開啟新頁

國票金控旗下國票證券傳出將於14日召開董事會，研議讓耐斯集團二代的陳冠如續任副董事長。若順利當選，加上其兄長陳冠舟已任金控副董，等於耐斯集團將取得金控、證券兩家公司的副董事長，引發外界疑慮。據了解，國票金控官股代表、董事長張兆順曾表達異議，大股東兆豐金控董事長董瑞斌也認為，耐斯控制權沒那麼高，沒理由支持。

2026-08-11 01:54