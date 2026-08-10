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國泰投信總部喬遷 開啟新頁

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
國泰投信台北總部10日喬遷至國泰環宇大樓，國泰金控總經理李長庚及國泰投信董事長李偉正與集團主管共同出席剪綵儀式，象徵國泰投信開啟新頁。圖左至右依序為國泰證券總經理周冠成（左一）、霖園樓管董事長李虹明（左二）、國泰人壽總經理林昭廷（左三）、國泰金控總經理李長庚（左四）、國泰投信董事長李偉正（右四）、國泰證券董事長莊順裕（右三）、國泰人壽資深副總經理王怡聰（右二）、國泰世華銀行副總經理李鼎倫（右一）。圖／國泰投信提供
國泰投信台北總部10日喬遷至國泰環宇大樓，國泰金控總經理李長庚及國泰投信董事長李偉正與集團主管共同出席剪綵儀式，象徵國泰投信開啟新頁。圖左至右依序為國泰證券總經理周冠成（左一）、霖園樓管董事長李虹明（左二）、國泰人壽總經理林昭廷（左三）、國泰金控總經理李長庚（左四）、國泰投信董事長李偉正（右四）、國泰證券董事長莊順裕（右三）、國泰人壽資深副總經理王怡聰（右二）、國泰世華銀行副總經理李鼎倫（右一）。圖／國泰投信提供

國泰投信台北總部10日喬遷至國泰環宇大樓，規劃完善的客戶接待及理財諮詢空間，提升法人機構客戶及投資人服務體驗。

10日由國泰金控（2882）總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正、國泰證券總經理周冠成、霖園樓管董事長李虹明、國泰人壽總經理林昭廷、國泰證券董事長莊順裕、國泰人壽資深副總經理王怡聰、國泰世華銀行副總經理李鼎倫等集團主管共同出席剪綵儀式，象徵國泰投信開啟新頁。

隨著新總部正式啟用後，國泰投信將持續精進投資管理專業與客戶服務，並透過更完善的辦公及服務環境，持續優化整體服務品質。

國泰投信 國泰 投信

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