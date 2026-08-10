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國泰投信總部喬遷 開啟新頁
國泰投信台北總部10日喬遷至國泰環宇大樓，規劃完善的客戶接待及理財諮詢空間，提升法人機構客戶及投資人服務體驗。
10日由國泰金控（2882）總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正、國泰證券總經理周冠成、霖園樓管董事長李虹明、國泰人壽總經理林昭廷、國泰證券董事長莊順裕、國泰人壽資深副總經理王怡聰、國泰世華銀行副總經理李鼎倫等集團主管共同出席剪綵儀式，象徵國泰投信開啟新頁。
隨著新總部正式啟用後，國泰投信將持續精進投資管理專業與客戶服務，並透過更完善的辦公及服務環境，持續優化整體服務品質。
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